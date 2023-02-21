Ученые нашли новый многообещающий препарат против старения

Исследователи из Новой Зеландии обнаружили лекарство, которое может способствовать более длительному и здоровому старению.

Новозеландское исследование Aotearoa, недавно опубликованное в журнале Nature Aging, продвинуло вперед вечное стремление к бессмертию.

Исследование Waipapa Taumata Rau, проведенное Оклендским университетом, показывает, что введение препарата для лечения рака здоровым мышам среднего возраста (один год) в течение длительного периода увеличивает продолжительность их жизни в среднем на 10%, доводя ее примерно до трех лет. Тем не менее, исследователи с осторожностью относятся к применению на людях, поскольку у мышей, получавших препарат, также были некоторые негативные маркеры старения, такие как снижение костной массы.

«Старение — это не только продолжительность жизни, но и ее качество. Поэтому мы были рады видеть, что это лекарственное лечение не только увеличило продолжительность жизни мышей, но и показало много признаков более здорового старения. Сейчас мы работаем, чтобы понять, как это происходит», — говорит научный сотрудник доктор Крис Хеджес.

Главный исследователь, доцент Трой Мерри, говорит: «Мы не предлагаем кому-либо идти и принимать этот препарат в течение длительного времени, чтобы продлить жизнь, поскольку есть некоторые побочные эффекты. Тем не менее, эта работа определяет механизмы, имеющие решающее значение для старения, которые будут полезны в наших долгосрочных усилиях по увеличению продолжительности жизни и продолжительности здоровья. В нем также предлагается ряд возможных способов, которыми краткосрочное лечение этим препаратом может быть использовано для лечения определенных метаболических заболеваний, и мы сейчас следим за этим».

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