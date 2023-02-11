Ученые разработали тест для определения длительности жизни

Чтобы понять, как долго прослужит вам ваше тело, авторы работы предлагают опуститься на пол – на корточки – без рук и опоры.

Выявить потенциальных долгожителей можно с помощью простого испытания.

Оно подробно описано бразильскими учеными в работе, опубликованной на портале PubMed.

Чтобы понять, как долго прослужит вам ваше тело, авторы работы предлагают опуститься на пол – на корточки – без рук и опоры. Пятки должны быть прижаты к полу. В этом положении нужно посидеть от 10 до 15 секунд. Затем нужно подняться на ноги. Главное – делать это тоже без опоры на другие предметы и свои руки.

«Тест» можно усложнить. Например, садясь не на корточки, а на скрещенные ноги.

Считается, что если оба варианта теста вам даются просто, координация и состояние опорно-двигательного аппарата в порядке. Ученые уверяют: у таких людей риск смерти ниже в пять-шесть раз.

Если получился пройти только облегченный тест, результат тоже признан хорошим – авторы исследования делают скидку на отсутствие сноровки, что не позволяет сесть и встать, скрестив ноги.

Как информировал Курсор, на биологический возраст влияет генетика, образ жизни, окружающая среда и привычки человека, считают ученые, проводившие исследования этого вопроса.

Иногда люди выглядят старше своего возраста, а бывает что кто-то удивительно хорошо «сохранился» и получает комплименты от окружающих по поводу своего возраста. Ученые рассказали, что биологический возраст в большей степени зависит от генетики и основан на старении функций организма. Также к факторам влияния относят образ жизни, окружающую среду и привычки, делающие тело старше, чем должно быть.

Ранее Курсор писал, что назван напиток, способный понизить давление и продлить жизнь.

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