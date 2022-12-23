Ученые нашли причину, из-за которой сжимается верхняя атмосфера Земли

Ученые десятилетиями предполагали это сокращение, но теперь, впервые, это действительно смогли наблюдать. Новое исследование было опубликовано в Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

«Одним из следствий этого является то, что спутники будут оставаться в рабочем состоянии дольше, и это здорово, потому что люди хотят, чтобы их спутники оставались в рабочем состоянии», — объясняет геокосмический ученый Мартин Млинчак из Исследовательского центра НАСА в Лэнгли.

«Но обломки также будут оставаться дольше и, вероятно, повысят вероятность того, что спутникам и другим ценным космическим объектам придется корректировать свой путь, чтобы избежать столкновений», — добавил он.

В описаниях земной атмосферы слои обычно располагаются на определенных высотах, но правда в том, что объем газов, окружающих нашу планету, не является статичным. Он расширяется и сжимается в ответ на различные воздействия, самым большим из которых, вероятно, является Солнце.

Ученые сосредоточили свое внимание на двух слоях, известных под общим названием MLT: мезосфера (начинается на высоте около 60 км) и нижняя термосфера (начинается на высоте около 90 км). Данные со спутника НАСА TIMED предоставили им информацию о давлении и температуре для MLT за почти 20-летний период, с 2002 по 2021 год.

В некоторых нижних слоях атмосферы CO2 создает эффект нагрева, поглощая и переизлучая инфракрасное излучение во всех направлениях, эффективно улавливая его част . Однако в гораздо более тонком MLT часть инфракрасного излучения, испускаемого CO2, уходит в космос, эффективно унося тепло и охлаждая верхние слои атмосферы. Чем выше CO2, тем прохладнее атмосфера.

Используя данные TIMED, Млинчак и его команда обнаружили, что MLT сократился примерно на 1 333 метра. Приблизительно 342 метра из них являются результатом радиационного охлаждения, вызванного CO2.

«Было очень интересно увидеть, можем ли мы на самом деле наблюдать это охлаждение и сжатие атмосферы. Мы представляем эти наблюдения в этой статье. Мы первые, кто показал подобное сжатие атмосферы в глобальном масштаб», — говорит Млинчак.

Ученые отмечают, что по мере того, как все больше и больше спутников запускается на низкую околоземную орбиту, эта проблема будет становиться все более серьезной, и никаких реальных мер по ее смягчению не видно — ни количество спутников, ни количество CO2.

Ранее Курсор писал, что названа часть света, которая нагревается вдвое быстрее других. Последние десятилетия ученые активно отслеживают скорость нагрева Земли и стараются сдержать глобальное потепление всеми доступными способами.

Кроме этого, климатолог предсказал дату следующего «конца света». По данным ученого, к 2100 году глобальная температура поднимется на 4,4 градуса. Также ученые смоделировали, как будет выглядеть Земля через 300 млн лет.

Напомним, что глобальное потепление приведет к суперливням на Земле.