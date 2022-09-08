Астрономы, возможно, нашли источник «кокона Ферми» Млечного Пути

Выше и ниже плоскости Млечного Пути лежат Пузыри Ферми, две сферы диаметром около 25 000 световых лет, заполненные горячим газом и космическими лучами. Они также являются основным источником гамма-лучей. Внутри них есть яркое пятно, кокон Ферми, таинственная особенность без ясного источника. Однако, астрономы считают, что нашли виновника, и это галактика, которая медленно разрушается нашей.

Новая статья опубликована в журнале Nature Astronomy.

Эта небольшая галактика известна как Карлик-Стрельц, сфероидальная галактика, которая более миллиарда лет была «раскручена» Млечным Путем. Движение этого маленького спутника вокруг нашей галактики лишило его большей части газа и многих звезд, что является актом галактического каннибализма.

Карликовую галактику можно наблюдать прямо через пузыри Ферми с точки зрения Солнечной системы, и она соответствует местоположению кокона Ферми, но без рождения новых массивных звезд, а затем превращения в сверхновые, гамма-излучение нелегко объяснить. Астрономы выдвинули две идеи: либо в карликовой галактике есть популяция миллисекундных пульсаров, ожидающих своего открытия, либо они наблюдали долгожданную аннигиляцию темной материи.

Согласно их статье, сценарий пульсара является наиболее правдоподобным. Пульсары — тип нейтронных звезд, конечный продукт превращения некоторых массивных (но не слишком массивных) звезд в сверхновые. Они вращаются и испускают импульсы излучения на многих длинах волн, включая гамма-лучи. Миллисекундные пульсары вращаются вокруг своей оси каждые несколько миллисекунд.

Пузыри Ферми были фактически обнаружены, когда исследователи искали доказательства того, что темная материя, гипотетическое вещество, которое окружает все галактики, может производить гамма-лучи. Карликовые галактики считались отличной целью для таких поисков, поэтому эта новая работа меняет представления об этом.

«Это важно, потому что исследователи темной материи долгое время полагали, что наблюдение гамма-лучей с карликового спутника будет неопровержимым признаком уничтожения темной материи», — говорится в заявлении соавтора доктора Оскара Масиаса из Амстердамского университета.

«Наше исследование требует переоценки возможностей излучения высокой энергии покоящихся звездных объектов, таких как карликовые сфероидальные галактики, и их роли в качестве основных целей для поисков аннигиляции темной материи»,- добавил он.

Ученые считают, что производство высокоэнергетических частиц вокруг пульсаров помогает ускорить фотоны от космического микроволнового фона до энергий гамма-излучения, создавая область, которую мы называем коконом Ферми.

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