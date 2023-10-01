По данным исследователей, высокая температура способствует тому, что люди чаще проводят время на улице в компании друзей.

Американские ученые пришли к выводу, что рост температуры окружающей среды может быть связан с более частым употреблением алкоголя и наркотиков.

Об этом сообщает журнал Communications Medicine.

В последние десятилетия в США наблюдается тенденция к увеличению числа тяжелых случаев употребления алкоголя и смертей, с ним связанных, особенно среди пожилых людей. Смертность от передозировки наркотиков с конца прошлого столетия вообще выросла в пять раз.

Ученые из Колумбийского и Гарвардского университетов (США) заметили, что в периоды роста температуры на улице увеличивалось и количество обращений в медицинские учреждения. Эти обращения были связаны с употреблением алкоголя и психоактивных веществ.

Исследования проводили на основе данных больниц штата Нью-Йорк, где с 1995 по 2014 год было зарегистрировано 717 798 посещений медицинских учреждений, связанных с расстройствами чрезмерного употребления алкоголя, и 794 30 - с наркотическими расстройствами. Большинство обратившихся были мужчинами.

В распоряжении ученых также находились данные о температурных изменениях за все эти годы. Сопоставив кривые увеличения температуры и рост числа обращений в больницы, исследователи обнаружили, что они коррелируют между собой. Чем выше была температура, тем чаще люди посещали медицинские учреждения с жалобами на алкогольные или наркотические расстройства.

По предположению ученых, высокая температура способствует тому, что люди чаще проводят время на улице в компании друзей, чаще управляют автомобилем в нетрезвом состоянии (и, как следствие, попадают в аварии), больше потеют, что вызывает обезвоживание организма.

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