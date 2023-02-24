Ученые обнаружили 6000-летнее поселение доисторических мегалитических строителей

В ходе раскопок по Франции археологи нашли 6000-летнее поселение, которое принадлежало одним из первых строителей мегалитических памятников на территории Европы.

Об этом сообщает Cambridge Core.

Во времена неолита люди в западно-центральной части современной Франции занимались постройкой курганов и дольменов, но где они жили – тайна, волнующая археологов уже более века. Благо, во время аэрофотосъемки ученые обнаружили свидетельства раннего поселения.

В ходе исследования ученые обнаружили частокол, который окружал несколько деревянных построек, построенных в пятом тысячелетии до нашей эры. В силу этого данные деревянные постройки являются старейшими образцами в регионе и первым жилым комплексом творцов памятников эпохи неолита.

Археологи обнаружили три жилых дома, каждое около 13 метров в длину, сгруппированных вместе на вершине небольшого холма, возвышающегося над мегалитическим кладбищем Туссон. Анализ палеопочв, извлеченных из этого места, позволяет предположить, что оно располагалось на мысе, находящемся вблизи болота. Эти естественные защитные сооружения были дополнительно укреплены частоколом из рва с двумя монументальными сооружениями, охранявшими вход в ограду.

«Объект свидетельствует о существовании уникальных монументальных строений, вероятно, оборонительных. Это свидетельствует о росте социальной напряженности в эпоху неолита», — сказал доктор Винсент Ард из Французского национального центра научных исследований.

Все здания на этом месте уничтожил пожар около 4400 г. до н.э., в силу чего ученые предполагают, что оборона в Ле Пеу была недостаточной для защиты жителей во время конфликта. Исследователи планируют продолжить изучать это место, чтобы пролить свет на жизнь людей, известных только по их сооружениям.

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