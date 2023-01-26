Ученые обнаружили еще одну причину мужского облысения

Китайские ученые установили, что мужчинам, употребляющих большое количество сладких напитков, свойственны высокие риски облысения.

Об этом сообщает MDPI.

Статистика показывает, что многие мужчины в молодом возрасте часто пьют сок, безалкогольные напитки, энергетики, спортивные напитки, сладкий чай или кофе. В частности, в США 49% взрослых и 63% молодежи каждый день употребляют напитки с сахаром, а в Китае 22,38% представителей возрастной группы 13-29 лет пьют сладкие напитки.

Подобное провоцирует многие проблемы со здоровьем и может стать причиной кариеса, ожирения и психических проблем. Однако новое исследование пролило свет также на фактор облысения.

Известно, что мужчины лысеют по многим причинам, а именно из-за наследственной предрасположенности, качества сна, курения, количества физической активности и питания. Есть версия, что «западная диета», предполагающая большое количество сахара в рационе, косвенно влияет на рост волос.

Ученые решили проверить эту гипотезу на 1028 добровольцах из Китая, коими оказались молодые мужчины. Оказалось, что участники с выпадением волос по мужскому типу (распространение залысин по боковым частям головы и к затылку) пьют почти вдвое больше подслащенных напитков, чем мужчины, у которых нет этого заболевания.

По итогам исследования специалистам удалось найти связь между этими факторами, но пока что не доказано, что одно следует из другого. Для подтверждения или опровержения этих выводов есть необходимость в проведении дальнейших исследований.

Ранее эксперты рассказали о продуктах, которые провоцируют выпадение волос.

«Курсор» сообщал, что образование может защитить от язвы и гастрит.

Помимо этого названы утренние привычки, которым нужно следовать, чтобы похудеть.