Ученые обнаружили интересные находки в породах кратера Марса

В исследовании, опубликованном в журнале Science, анализируется несколько камней, найденных на дне кратера Джезеро на Марсе, где в 2020 году приземлился марсоход Perseverance, что свидетельствует о значительном взаимодействии между камнями и жидкой водой. Эти породы также содержат доказательства, свидетельствующие о присутствии органических соединений.

По словам ученых, существование органических соединений (химических соединений с углеродно — водородными связями) не является прямым доказательством жизни, так как эти соединения могут быть созданы в результате небиологических процессов. Чтобы определить это, потребуется будущая миссия по возвращению образцов на Землю.

Исследование под руководством исследователей из Калифорнийского технологического института было проведено международной командой, в которую вошли исследователи Imperial. Профессор Марк Сефтон из Департамента наук о Земле и инженерии в Империале является членом научной группы, которая принимала участие в операциях марсохода на Марсе и рассматривала последствия результатов.

«Я надеюсь, что однажды эти образцы можно будет вернуть на Землю, чтобы мы могли изучить доказательства наличия воды и возможного органического вещества и выяснить, были ли условия подходящими для жизни в ранней истории Марса», — сказал профессор.

Марсоход Perseverance ранее обнаружил органические соединения в дельте Джезеро. Дельты представляют собой веерообразные геологические образования, сформипровавшиеся на пересечении реки и озера на краю кратера.

Ученых миссии особенно интересовала дельта Езеро, поскольку в таких образованиях могут сохраняться микроорганизмы. Дельты образуются, когда река, несущая мелкозернистые отложения, впадает в более глубокий, медленно движущийся водоем. По мере того, как речная вода распространяется, она резко замедляется, откладывая переносимые ею отложения, захватывая и сохраняя любые микроорганизмы, которые могут существовать в воде.

Однако дно кратера, куда марсоход приземлился из соображений безопасности перед путешествием в дельту, было большей загадкой. В руслах озер исследователи ожидали найти осадочные породы, потому что вода откладывает осадок слой за слоем. Однако, когда марсоход приземлился там, некоторые ученые обнаружили на дне кратера изверженные породы (остывшую магму) с минералами в них, которые зафиксировали не только магматические процессы, но и значительный контакт с водой.

Эти минералы, такие как карбонаты и соли, требуют, чтобы вода циркулировала в магматических породах, вырезая ниши и откладывая растворенные минералы в различных областях, таких как пустоты и трещины. В некоторых местах данные показывают наличие органики в этих потенциально обитаемых нишах. Минералы и совместно расположенные возможные органические соединения были обнаружены с помощью SHERLOC.

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