Ученые обнаружили самую большую бактерию в мире

Thiomargarita magnifica содержит в три раза больше генов, чем большинство других бактерий. Кроме того, она имеет очень необычную структуру.

Исследователи обнаружили большую белую нитевидную колонию бактерий в болоте на острове Гваделупа в южной части Карибского бассейна. Это первая бактерия, которую можно увидеть невооруженным глазом. Его тонкие белые нити достигают длины около одного сантиметра.

Стоит отметить, что открытие Thiomargarita magnifica стало огромным сюрпризом для ученых. Согласно моделям клеточного метаболизма, бактерии просто не должны вырасти до таких размеров. Ранее ученые предполагали, что верхний предел возможного размера был примерно в 50 раз меньше, чем у нового вида.

«Это все равно, что человеку быть высотой с Эверест», — отмечает Жан-Мари Волланд, ученый из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли и соавтор исследования.

Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца. Новое исследование показало, что употребление достаточного количества воды не только эффективно предотвращает обезвоживание, но и снижает риск развития сердечной недостаточности.

Напомним, мы сообщали, что эндокринологи назвали продукты, полезные для щитовидной железы. Витамины, которые содержатся в натуральных продуктах, способны поддержать правильную и стабильную работу щитовидки.

Также сообщалось, что у детей с ожирением чаще развивается деменция. К 2050 году число случаев деменции во всем мире утроится и превысит 150 миллионов человек. Поскольку лекарство еще не изобрели, все больше внимания уделяется факторам образа жизни, которые снижают риск.