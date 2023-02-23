Ученые открыли простой способ уменьшить чувство вины

Вина рассматривается как важная моральная эмоция, пока она служит адаптивной цели, то есть уместна и пропорциональна ситуации.

Вина — неприятная и подавляющая эмоция, но ученые из Базельского университета показали, что плацебо может эффективно уменьшить чувство вины, даже если плацебо вводится открыто. Дилан Сезер, научный сотрудник отдела клинической психологии и психотерапии Базельского университета говорит, что «это может улучшить межличностные отношения и поэтому ценно для социальной сплоченности».

Исследователи факультета психологии Базельского университета изучают, можно ли уменьшить чувство вины, принимая плацебо. Их выводы теперь опубликованы в журнале Scientific Reports.

Чтобы вызвать чувство вины, испытуемых в исследовании просили написать о времени, когда они пренебрегали важными правилами поведения или несправедливо обращались с кем-то из близких, причиняли им боль или даже причиняли им вред. Идея заключалась в том, что участники исследования все равно должны чувствовать себя плохо из-за выбранной ситуации.

Затем участников рандомизировали по трем условиям: участникам одной группы давали таблетки плацебо, обманчиво сообщая им, что это настоящее лекарство, а участникам другой группы говорили, что им дают плацебо. Обеим группам сказали, что то, что им дали, будет эффективно против чувства вины. Контрольная группа вообще не получала лечения. Результаты показали, что чувство вины значительно уменьшилось в обеих группах плацебо по сравнению с теми, кто не принимал лекарства. Это также имело место, когда испытуемые знали, что им дали плацебо.

«Наше исследование, таким образом, подтверждает интригующий вывод о том, что плацебо работает даже тогда, когда его вводят открыто, и что объяснение лечения является ключом к его эффективности», — говорит ведущий автор исследования Дилан Сезер и добавил, что все участники этого исследования были здоровы, не имели психических расстройств и не получали психотропных средств.

По его словам, если чувство вины иррационально и сохраняется в течение более длительного периода времени, оно считается неадекватным, другими словами, непропорциональным. Эти эмоции могут влиять на здоровье людей, а также являются, среди прочего, распространенным симптомом депрессии.

Ученые отметили, что необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы выяснить, можно ли лечить дезадаптивное чувство вины плацебо. И до сих пор неизвестно, возможны ли аналогичные эффекты и при других эмоциональных состояниях.

Курсор писал ранее, что каждый по-разному проводит выходные и планирует досуг, но как оказалось, в некоторых случаях, отдых может навредить эмоциональному здоровью. Некоторые люди из-за того, что их выходные проходят непродуктивно, начинают расстраиваться и испытывают стресс, а это серьезно отражается на их эмоциональном состоянии.