Ученые озвучили теорию о формировании «адской планеты»

Хотя средняя температура поверхности планеты составляет почти 500 градусов по Цельсию, всего в 40 световых годах от Земли есть экзопланета с температурой поверхности в три раза выше: 2 000 градусов по Цельсию. Новые данные побудили ученых разработать теорию о том, как появилась эта «адская планета».

Исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Каменистая экзопланета 55 Cancri e с массой примерно в 8 раз больше массы нашей планеты считается суперземлей, но условия ее поверхности не могут быть более отличными от тех, которыми есть на Земле. Из-за узкой орбиты Янссена астрономам было трудно изучать планету. Но используя данные нового сверхточного спектрометра (EXPRES) на телескопе Lowell Discovery Telescope Лоуэллской обсерватории в Аризоне, астрономы впервые смогли определить плоскость орбиты планеты, что повлияло на их теорию формирования планеты.

В отличие от других планет системы, Янссен вращается вокруг экватора Коперника. Исследователи теперь полагают, что планета первоначально сформировалась в более отдаленном и, следовательно, более прохладном месте, а затем была вытянута на свою нынешнюю орбиту гравитацией Коперника.

«Мы узнали о том, как эта многопланетная система — одна из систем с наибольшим количеством обнаруженных нами планет — достигла своего нынешнего состояния», — говорит Лили Чжао, астрофизик из Института Флэтайрон в Нью-Йорке и ведущий автор исследования.

По словам ученых, исследование Янссен может открыть новые открытия о формировании и движении планетных систем, что, в свою очередь, может помочь ученым определить, может ли жизнь существовать где-либо еще во Вселенной. И это именно то, что команда планирует изучить дальше.

«Мы надеемся найти планетарные системы, подобные нашей, и лучше понять системы, о которых мы знаем», — сказал Чжао.

Курсор сообщал, что ученые обнаружили самый тяжелый метал в инопланетных атмосферах. В более широкой Вселенной, есть несколько действительно странных миров, по сравнению с которыми планеты, которые есть в нашей Солнечной системе, кажутся почти обыденными.

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Наша редакция писала, что ученые рассказали, может ли Земля покинуть нашу Солнечную систему.

Напомним, что ученые нашли новый способ разгадать тайны Вселенной.