Ученые показали, как скаты играют мячом в футбол

Лондонский аквариум SEA LIFE поделился уникальным видео, на котором скаты играют в подводный футбол мячом, в который поместили еду.

Об этом сообщает Daily Mail.

На видео заметно шестерых скатов, играющих и катающих между собой полый мяч, где находится их любимое лакомство – рыба. Эти животные умеют находить еду с помощью своих электрических полей, которые они испускают.

Однако, чтобы успешно заниматься подводным спортом, им пришлось воспользоваться своим обонянием. По словам ученых, во время игры скатам стало понятно, что следует нырнуть к полому мячу, а затем гонять его в разные стороны, чтобы из него высыпалась еда.

Работница Лондонского аквариума Ровена Кеннеди утверждает, что скаты являются разумными существами, в силу чего необходимо поощрять их естественное поведение при кормлении. Эксперты добавили, что решением стали мячи-фидеры, которые стали легким стимулирующим способом кормления скатов. Этот метод он поощряет командное поведение для добычи пищи, а также способствует развитию острого обоняния, как в дикой природе.

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