Ученые предложили выдавать космонавтам психоделики

Исследователи полагают, что вредные физиологические и психологические эффекты, которые возникают у космонавтов во время пребывания за пределами Земли, можно превозмочь благодаря психоактивным наркотическим веществам.

Определенные психоделические вещества связаны с изменениями восприятия, эмоционального состояния и многих психических процессов. Их содержат грибы и некоторые растения.

Об этом сообщает IFLS.

Преимущественно это галлюциногенные грибы, также известные как псилоцибиновые грибы. Специалисты считают, что благодаря приему этих веществ астронавтам будет проще справляться со стрессом во время длительного пребывания в космосе. Этот эффект они сравнивают с использованием цитрусовых для дальних морских путешествий в XVIII веке.

Для подкрепления своей позиции специалисты сослались на некоторые доклинические исследования, проведенные на животных. Есть версия, что псилоцибин способствует смягчению когнитивных эффектов когнитивные эффекты космических путешествий, потому что он повышает нейропластичность, создает новые нейроны и улучшает общее самочувствие людей в космосе.

Авторы статьи полагают, что астронавты лучше подготовятся ко встрече с внеземными формами жизни, если примут диметилтриптамин, психоделическое психоактивное вещество. Также они отмечают позитивное влияние этих препаратов на эмоциональное состояние космонавтов.

Однако, у этого исследования есть ряд нюансов. Прежде всего следует отметить, что NASA негативно относится к употреблению наркотических веществ в космосе. Также ученые провели эксперименты, где подопытными были не астрономы, а представители частной биотехнологической компании, которая ищет методы использования водорослей и мицелия.

Помимо этого, отсутствуют какие-либо научные доказательства, указывающие на то, что можно безопасно использовать психоделические препараты в космосе, а потому тезисы авторов исследования являются по большей части теоретическими. В силу этих причин крайне маловероятно, что в скором времени за пределы Земли отправятся астронавты, которым выдадут подобные вещества.

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