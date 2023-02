Ученые раскрыли тайну существования снежного человека

Гигантская фигура появляется из тени леса, затем снова исчезает среди деревьев. Эту картину краем глаза видели тысячи людей, но никто из них не видел «йети», или снежного человека «в лицо». Исследователь Фло Фоксон предложил простое объяснение существованию этого существа.

Об этом сообщает издание Science Alert.

По мнению ученого, в большинстве случаев наблюдавшие снежного человека в США и Канаде люди встречали шедших на задних лапах черных медведей.

«Американские черные медведи, как правило, ходят на четырех лапах, но иногда поднимаются на задние, если хотят что-нибудь разглядеть или почувствовали сильный запах. В таком положении они действительно могут быть пугающе похожи на очень высоких и мохнатых людей», — пишет издание.

Отмечается, что Фоксон решил расширить предыдущие исследования, изучив все места в США и Канаде, где сосуществуют черные медведи и люди. Затем исследователь сравнил эту информацию с местными данными о плотности и распространении черного медведя, а также о плотности населения.

«Анализ показал, что наблюдение снежного человека можно объяснить встречей с черными медведями. Сообщения об этих чаще поступают в регионах, где живет больше людей и больше медведей. Особенно это справедливо для северо-запада Тихого океана. Но вот в Техасе и Флориде черные медведи не так распространены, а сообщения о снежных людях поступают довольно часто», — пишет издание.

Bigfoot? This footage was captured 10/24/13 by Josh Highcliff.

9 miles west of Tunica, Mississippi while hunting on his property.

When it stood up he fled out of fear. It has been hailed as one of the best Sasquatch videos ever taken. What do you think? #paranormal #creepy pic.twitter.com/ifv4e9dhlL

— The Insomnia Society (@insomsociety) January 10, 2023