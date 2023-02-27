Ученые рассказали, как ранние занятия влияют на успеваемость студентов

Посещаемость занятий в 8 утра на 10 процентов меньше, чем посещаемость уроков в конце дня.

Утренние занятия в колледжах или вузах снижают успеваемость студентов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Медицинской школой Duke-NUS и Институтом прикладных наук обучения и Национальным университетом Сингапура.

Ученые смогли оценить посещаемость занятий, изучив данные входа в университетские сети Wi-Fi более 20 тысяч студентов. Они отдельно собирали данные более 180 студентов в течение 6 недель.

Специалисты узнали, что посещаемость занятий в 8 утра на 10 процентов меньше, чем посещаемость уроков в конце дня.

«Учащиеся не просыпались вовремя почти на трети занятий, начинавшихся с 8 утра», – говорится в исследовании.

Затем команда исследовала влияние утренних занятий на сон учеников, изучив онлайн интенсивность почти 40 тысяч студентов.

Ученые говорят, что студенты ложились спать примерно в одно и то же время, но просыпались раньше, чтобы посещать утренние занятия. Соответственно, продолжительность ночного сна была короче только в те ночи, которые предшествовали утренним занятиям.

Учитывая нарушения сна и посещаемости, исследование выявило связь между ранними занятиями и более низкими оценками. Анализ оценок более 30 тысяч студентов доказал, что количество дней в неделю, в течение которых они посещали утренние занятия, негативно коррелировало со средним баллом.

Ученые отмечают, что университеты должны рассмотреть возможность отказа от обязательных ранних занятий. Ведь учащиеся чаще пропускают занятия, меньше спят и получают более низкий средний балл.

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