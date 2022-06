Ученые рассказали, могут ли перевернуться магнитные полюса Земли

Магнитное поле Земли охватывает нас от космической радиации, но мы не знаем, что происходит в периоды, когда оно переворачивается. К счастью, он, вероятно, не так близок, как опасны некоторые люди.

Согласно новому исследованию, опасениям, что локальная слабость магнитного поля Земли испытывает тревогу на неизбежный поворот в привязанности поля, беспочвенны. Направление геомагнитного поля в конечном итоге вырастет, но естественные локальные аномалии естественны и независимы от того, что такое изменение в ближайшее время или нет.

Когда установлено, что горные породы откладываются, они намагничиваются в соответствии с магнитным полем Земли. Этот простой факт изменил геологию. Это также показало, что после внезапного изменения направления много раз за время ожидания планеты, поэтому северный и южный магнитные полюса поменялись местами.

Ученые не знают, почему это происходит, не говоря уже о том, когда это произойдет в следующем разе, но каждый раз, когда замечают что-то необычное в отношении поля, некоторые люди делают поспешный вывод, что это предвестник настоящего переворота.

Статья в Proceedings of the National Academy of Sciences показывает, что центр серьезной опасности, известной как Южно-Атлантическая аномалия, на самом деле не является чем-то необычным. Если бы перевороты встречались каждый раз, когда-то планета встречается необычно слабое поле, то какая они встречались бы значительно чаще.

10% снижение остроты магнитного поля за последние 180 лет может быть случайной флуктуацией, но некоторые опасаются, что это характерно для грядущих событий. Тревога усилилась после того, как было видно, что спутники иногда выходят из строя над южной Атлантикой из-за недостаточно сильно поля для защиты от космических лучей.

Однако доктор Андреас Нильссон из Лундского университета говорит, что просто невозможно обнаружить информацию о предыдущих версиях аномалий.

«Мы нанесли на карту изменения в магнитном поле Земли за последние 9000 лет и аномалии, некоторые из них, что в Южной Атлантике, вероятно, повторяющиеся явления, реализуются с соответствующими изменениями силы магнитного поля Земли», — говорится в заявлении Нильссона.

Провалы остроты поля и локальные аномалии часто возникали в течение всего основного и периодического периода, как правило, совпадали до возвращения к среднему обсуждению. Период около 2600 лет назад выглядит особенно подходящим для того, что происходит сегодня.

Чтобы установить это, Нильссон и соавторы выявили повышенную возбудимость поля со всего мира за этот вулканический период, включающий изъятие, отложение газов и глиняные сосуды, обожженные при температуре 580°C (1070°F) выше или выше. Все они, если имеются в наличии достаточное количество магнитных элементов, могут регистрировать магнитное поле в момент их остывания или затвердевания. Несмотря на то, что у Нильссона были такие случаи, необходимо было разработать новые варианты решения проблем, связанных с восстановлением поля по разрозненным данным.

Хотя авторы не могут сказать нам, когда произойдет следующий выброс, они сделали одно предсказание: «О вероятности сходства с повторяющимися аномалиями, мы прогнозируем, что Южно-Атлантическая аномалия, вероятно, исчезнет в ближайшие 300 лет».

Известно, что в среднем магнитное поле Земли переворачивается примерно на 200-300 000 лет, так что, вероятно (вероятно) 780 000 лет, вполне вероятно, что это может быть у пассажиров в ближайшее время, но есть шансы на то, что это произойдет за всю жизнь человека. , невелики.

