Ученые рассказали о странной форме жизни, которой 500 миллионов лет

Ученые выяснили, что странная форма жизни, которая существовала полмиллиарда лет, на самом деле не была животным.

Об этом сообщает Nature.

Окаменелости, которые ранее считались оставленными доисторическими водными беспозвоночными с щупальцами, называемыми мшанками , на самом деле могли быть созданы другим источником – морскими водорослями. К этому выводу пришли в рамках нового исследования останков возрастом 500 миллионов лет, в котором по-новому взглянули на окаменелости Protomelission gateshousei.

Считалось, что они являются самыми старыми останками мшанок из известных. Находки не только проясняют ситуацию, но и меняют то, что мы знаем об эволюции мшанок. На сегодняшний день это единственные окаменелые животные, которых не было во время кембрийского взрыва, когда жизнь на Земле действительно начала ускоряться.

«Мы склонны думать о кембрийском взрыве как об уникальном периоде в истории эволюции, когда были намечены все чертежи жизни животных. Большая часть последующей эволюции сводится к мелкомасштабным изменениям этих первоначальных планов тела. Но если мшанки действительно эволюционировали после кембрийского периода, это показывает, что эволюция сохранила свое творческое прикосновение после этого критического периода инноваций – возможно, траектория жизни не была высечена в камне полмиллиарда лет назад», – сказал палеонтолог Мартин Смит.

Авторы исследования изучили крошечные окаменелости P. gateshousei, найденные в холмах южного Китая, отдельно от партии, которая была признана мшанкой, и обнаружили в их образцах ранее невиданные признаки мягких частей.

Эти новые открытия делают эти окаменелости более подходящими для зеленых водорослей в группе, известной как Dasycladales, особенно в признаках внешней мембраны, которых не было в других образцах окаменелостей. Это, в свою очередь, может рассказать ученым больше о кембрийском взрыве: эти водоросли, вероятно, сыграли более значительную роль в быстром увеличении биоразнообразия, которое произошло примерно в то время.

«В то время как предыдущие окаменелости сохраняли только скелет этих ранних организмов, наш новый материал показал, что жило внутри этих камер. Вместо щупалец, которые мы ожидали увидеть у мшанок, мы обнаружили простые листовидные выступы и поняли, что смотрим не на ископаемых животных, а на морские водоросли», — говорит палеонтолог Чжан Сигуан из Юньнаньского университета в Китае.

Это означает, что самые ранние окаменелости мшанок, в которых эксперты более уверены, не появляются до геологического периода после кембрия, ордовика, то есть примерно через 40 миллионов лет после того момента, когда эти окаменелости были датированы. Таинственное дело о пропавших окаменелостях мшанок, по-видимому, снова раскрыто.

Почему этот класс существ единственный, кто не фигурирует в одном из самых внезапных вспышек жизни в истории организмов? Один из ответов может заключаться в том, что ученые пока что не нашли правильных подсказок. Возможно, самые ранние формы мшанок имели более мягкие части, а это значит, что они не оставили после себя окаменелостей на первых этапах своей эволюции.

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