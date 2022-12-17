Ученые рассказали, почему люди не хотят есть некоторых животных

Участники исследования высказались об акулах, аллигаторах, свиньях, собаках, осьминогах, кроликах, коровах, орангутанах и других.

Ученые в рамках нового исследования проанализировали человеческое отношение к разным видам животных, в том числе к тем, которых мы воспринимаем как источники пищи.

Об этом сообщает Cosmos Magazine.

Участников эксперимента просили оценивать 16 видов животных и поместить их в одну из четырех категорий:

«люблю»

«берегу»

«все равно»

«не нравится»

Каждый из вариантов показывает отношение реципиентов опроса к тем или иным видам животных. Среди животных просили высказаться об акулах, аллигаторах, свиньях, собаках, осьминогах, кроликах, коровах, орангутанах и других.

В ходе исследования также измерялась этическая идеология участников. К исследованию привлекли вегетарианцев, защитников прав животных и тех, кто не являлся членом ни одной из этих двух групп.

Доктор Пол Патинадан, работающий в Национальной группе здравоохранения Сингапура, утверждает, что на отношение опрашиваемых к определенным видам никак не влияла их этическая или моральная точки зрения. Есть предположение, что наши чувства в отношении тех или иных животных вызывают умственные адаптивные социальные оценочные суждения и перестановки.

Это может быть объяснением того, почему люди склонны считать «съедобных животных» менее разумными, которые, следовательно, заслуживают меньших прав и заботы.

По версии ученых, итоги этого опроса в будущем помогут объяснять человеческое взаимодействие с животными. В дальнейшем запланировано проведение подобных исследований в других странах и сравнение, как результаты опроса связаны с культурой реципиентов.

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