Ученые создали «человеческую» кожу для роботов

Ученые хотят, чтобы роботы были максимально похожи на людей, чтобы с ними можно было общаться, что особенно важно, когда они используются в сфере здравоохранения и услуг.

Чтобы создать кожу, исследователи погрузили палец робота в коллаген и кожные фибробласты человека — два основных компонента, из которых состоят соединительные ткани кожи.

Об этом сообщает News Sky.

Сёдзи Такеути, профессор Токийского университета, сказал:«Поскольку палец приводится в движение электромотором, интересно также услышать щелкающие звуки мотора в гармонии с пальцем, который выглядит совсем как настоящий».

Хотя современная силиконовая кожа, созданная для роботов, может имитировать человеческую внешность, она не имеет более мелких деталей, таких как морщины, и не может вести себя как человеческая кожа.

Одна из трудностей при создании листов живой кожи для покрытия роботов заключается в подгонке их к движущимся объектам с неровной поверхностью.

Профессор Такеучи сказал: «Для этого метода вам нужны руки опытного мастера, который может вырезать и адаптировать листы кожи.

«Чтобы эффективно покрыть поверхности клетками кожи, мы внедрили метод формования ткани, чтобы непосредственно формировать кожную ткань вокруг робота, что привело к бесшовному покрытию кожи на пальце робота».

По словам профессора Такеучи, успех заключается в естественной склонности этой смеси коллагена и фибробластов сжиматься и плотно прилегать к пальцу.

Этот слой также обеспечил однородную основу для прилипания следующего слоя человеческих клеток.

Эти клетки составляют 90% внешнего слоя кожи, придавая роботу текстуру, похожую на кожу, и влагоудерживающие барьерные свойства.

Созданная кожа достаточно эластична, чтобы двигаться, когда роботизированный палец сгибается и растягивается, ее можно поднимать пинцетом, она отталкивает воду и даже может самовосстанавливаться с помощью коллагеновой повязки.