Астронавты нашли в Египте оазис в форме сердца

На высоте в 400 километров астронавты с борта Международной космической станции обнаружили в Египте оазис в форме сердца. Он раскинулся прямо посреди пустыни. Примечательно, что сверху он похож на большое сердце или гигантскую «валентинку».
Этот оазис называется Эль-Файюм, или Файюмский оазис. Он находится на юго-западе от Каира. Люди жили рядом с ним еще 8000 лет назад.
На данный момент он представляет собой большой водно-болотный бассейн, который охватывает 1270 квадратных километров.
Оазис имеет связь с рекой Нил через долину Эль-Лахун.
Как выглядит этот оазис из космоса можно увидеть ниже:
Swooning over this shot taken from the @Space_Station this #ValentinesDayhttps://t.co/s3tE8Ss1XA
— Space Games Federation® (@SpaceGamesFed) February 15, 2022
Ранее Курсор сообщал, что ученые нашли подтверждения того, что жизнь на Землю попала из космоса. Эксперты из университета Фридриха Шиллера и института Макса Планка выяснили, что биомолекулы пептиды могли попасть на нашу планету из космоса. По словам экспертов, они могли образоваться в облаке космической пыли.
Также мы писали, что ученые предупредили об угрозе массового вымирания на Земле.
Еще напомним, что ученые предположили, что произойдет, если Земля перестанет вращаться.
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