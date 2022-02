Астронавты нашли в Египте оазис в форме сердца

На высоте в 400 километров астронавты с борта Международной космической станции обнаружили в Египте оазис в форме сердца. Он раскинулся прямо посреди пустыни. Примечательно, что сверху он похож на большое сердце или гигантскую «валентинку».

Этот оазис называется Эль-Файюм, или Файюмский оазис. Он находится на юго-западе от Каира. Люди жили рядом с ним еще 8000 лет назад.

На данный момент он представляет собой большой водно-болотный бассейн, который охватывает 1270 квадратных километров.

Оазис имеет связь с рекой Нил через долину Эль-Лахун.

Как выглядит этот оазис из космоса можно увидеть ниже:

Swooning over this shot taken from the @Space_Station this #ValentinesDayhttps://t.co/s3tE8Ss1XA

— Space Games Federation® (@SpaceGamesFed) February 15, 2022