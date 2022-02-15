Астронавты нашли в Египте оазис в форме сердца

Благодаря инженерным сооружениям древности оазис Эль-Файюм по сей день остается плодородным оазисом. Его населенные пункты, фермы и фруктовые сады астронавты могут разглядывать из космоса.

На высоте в 400 километров астронавты с борта Международной космической станции обнаружили в Египте оазис в форме сердца. Он раскинулся прямо посреди пустыни. Примечательно, что сверху он похож на большое сердце или гигантскую «валентинку».

Этот оазис называется Эль-Файюм, или Файюмский оазис. Он находится на юго-западе от Каира. Люди жили рядом с ним еще 8000 лет назад.

На данный момент он представляет собой большой водно-болотный бассейн, который охватывает 1270 квадратных километров.

Оазис имеет связь с рекой Нил через долину Эль-Лахун.

Как выглядит этот оазис из космоса можно увидеть ниже:

Ранее Курсор сообщал, что ученые нашли подтверждения того, что жизнь на Землю попала из космоса. Эксперты из университета Фридриха Шиллера и института Макса Планка выяснили, что биомолекулы пептиды могли попасть на нашу планету из космоса. По словам экспертов, они могли образоваться в облаке космической пыли.

Также мы писали, что ученые предупредили об угрозе массового вымирания на Земле.

Еще напомним, что ученые предположили, что произойдет, если Земля перестанет вращаться.

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