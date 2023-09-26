Ученые установили взаимосвязь между сытостью и запоминанием информации

Процесс запоминания информации становится более эффективным на пустой желудок.
Соответствующие выводы были сделаны учеными из Университета Южной Калифорнии (США).
Там отмечают, что гормон памяти "грелин", открытый еще в 1990 году, синтезируется в желудке и кишечнике, после чего попадает в гипофиз. Он способен влиять на память с помощью кишечного ответвления блуждающего нерва. Чувство голода и насыщения в состоянии брать на себя регуляцию сложных нейронных механизмов.
В рамках эксперимента ученые делали лабораторным мышам инъекции "грелина", что влекло за собой увеличение веса. В мозг направлялись сигналы о пищеварении и в целом состоянии кишечника, что демонстрирует его связь с запоминанием.
Также грызунам пришлось пройти тест на эпизодическую память. При выработке и концентрации гормона память животных улучшилась, а запоминание информации происходило быстрее.
Как сообщал Курсор, с возрастом наша память ухудшается, но есть способы, которые помогают сохранить в старости более высокие когнитивные показатели. И одним из самых неожиданных и простых факторов, способных помочь в этом деле, является наличие домашнего животного.
Курсор информировал ранее, что группа психологов из Института передовых наук и технологий Бекмана в США обнаружила, что чтение сохраняет навыки запоминания у пожилых людей.
Еще мы писали, что употребление большего количества флавонолов, антиоксидантов, содержащихся в вине, чае и многих овощах и фруктах, может замедлить скорость потери памяти.