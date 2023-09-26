Ученые установили взаимосвязь между сытостью и запоминанием информации

По словам исследователей, чувство голода и насыщения в состоянии брать на себя регуляцию сложных нейронных механизмов.

Процесс запоминания информации становится более эффективным на пустой желудок.

Соответствующие выводы были сделаны учеными из Университета Южной Калифорнии (США).

Там отмечают, что гормон памяти "грелин", открытый еще в 1990 году, синтезируется в желудке и кишечнике, после чего попадает в гипофиз. Он способен влиять на память с помощью кишечного ответвления блуждающего нерва. Чувство голода и насыщения в состоянии брать на себя регуляцию сложных нейронных механизмов.

В рамках эксперимента ученые делали лабораторным мышам инъекции "грелина", что влекло за собой увеличение веса. В мозг направлялись сигналы о пищеварении и в целом состоянии кишечника, что демонстрирует его связь с запоминанием.

Также грызунам пришлось пройти тест на эпизодическую память. При выработке и концентрации гормона память животных улучшилась, а запоминание информации происходило быстрее.

Как сообщал Курсор, с возрастом наша память ухудшается, но есть способы, которые помогают сохранить в старости более высокие когнитивные показатели. И одним из самых неожиданных и простых факторов, способных помочь в этом деле, является наличие домашнего животного.

Курсор информировал ранее, что группа психологов из Института передовых наук и технологий Бекмана в США обнаружила, что чтение сохраняет навыки запоминания у пожилых людей.

Еще мы писали, что употребление большего количества флавонолов, антиоксидантов, содержащихся в вине, чае и многих овощах и фруктах, может замедлить скорость потери памяти.