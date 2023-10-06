Ученые выдвинули новую неожиданную теорию возникновения снов

Исследователи провели эксперимент, направленный на раскрытие процесса формирования сновидений. Согласно новым научным данным, сны возникают из фрагментов воспоминаний и моментов из жизни человека. В исследовании участвовало 48 студентов, которые проводили ночь в лаборатории, и ученые наблюдали за их сновидениями.

В ходе эксперимента студентов разбудили 13 раз за ночь, чтобы они могли рассказать о содержании своих снов. В конечном итоге участники исследования сообщили, что их сновидения действительно связаны с прошлыми и будущими событиями. По результатам исследования выяснилось, что 25,7% сновидений имеют отношение к будущим событиям.

Главный исследователь Эрин Вамсли отметила, что в течение многих тысячелетий люди стремились понять природу снов. Но теперь у ученых есть убедительные доказательства того, что сны связаны с обработкой памяти. Тем не менее, эксперты также доказали, что сновидения отражают прошлый опыт и даже способны предсказывать будущее на основе прошлых впечатлений. Однако эти предсказания не сродни мистическим, они формируются на основе анализа нашим мозгом прошлого опыта, всего услышанного или увиденного вокруг и тому подобного.

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