Ученые выдвинули новую неожиданную теорию возникновения снов

Ученые еще больше приблизились к разгадке тайны человеческих сновидений. Эксперты считают, что сны отображают функцию обработки памяти.
Об этом пишет MedicalXPress.
Исследователи провели эксперимент, направленный на раскрытие процесса формирования сновидений. Согласно новым научным данным, сны возникают из фрагментов воспоминаний и моментов из жизни человека. В исследовании участвовало 48 студентов, которые проводили ночь в лаборатории, и ученые наблюдали за их сновидениями.
В ходе эксперимента студентов разбудили 13 раз за ночь, чтобы они могли рассказать о содержании своих снов. В конечном итоге участники исследования сообщили, что их сновидения действительно связаны с прошлыми и будущими событиями. По результатам исследования выяснилось, что 25,7% сновидений имеют отношение к будущим событиям.
Главный исследователь Эрин Вамсли отметила, что в течение многих тысячелетий люди стремились понять природу снов. Но теперь у ученых есть убедительные доказательства того, что сны связаны с обработкой памяти. Тем не менее, эксперты также доказали, что сновидения отражают прошлый опыт и даже способны предсказывать будущее на основе прошлых впечатлений. Однако эти предсказания не сродни мистическим, они формируются на основе анализа нашим мозгом прошлого опыта, всего услышанного или увиденного вокруг и тому подобного.
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