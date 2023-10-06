Меню
Все разделы

Ученые выдвинули новую неожиданную теорию возникновения снов

18:04, Сегодня
Интересные факты
сон иллюстрация
Фото: pixabay.com
Скорее всего, более половины наших снов состоят из воспоминаний, которые при этом могут перемешиваться между собой.

Ученые еще больше приблизились к разгадке тайны человеческих сновидений. Эксперты считают, что сны отображают функцию обработки памяти.

Об этом пишет MedicalXPress.

Исследователи провели эксперимент, направленный на раскрытие процесса формирования сновидений. Согласно новым научным данным, сны возникают из фрагментов воспоминаний и моментов из жизни человека. В исследовании участвовало 48 студентов, которые проводили ночь в лаборатории, и ученые наблюдали за их сновидениями.

В ходе эксперимента студентов разбудили 13 раз за ночь, чтобы они могли рассказать о содержании своих снов. В конечном итоге участники исследования сообщили, что их сновидения действительно связаны с прошлыми и будущими событиями. По результатам исследования выяснилось, что 25,7% сновидений имеют отношение к будущим событиям.

Главный исследователь Эрин Вамсли отметила, что в течение многих тысячелетий люди стремились понять природу снов. Но теперь у ученых есть убедительные доказательства того, что сны связаны с обработкой памяти. Тем не менее, эксперты также доказали, что сновидения отражают прошлый опыт и даже способны предсказывать будущее на основе прошлых впечатлений. Однако эти предсказания не сродни мистическим, они формируются на основе анализа нашим мозгом прошлого опыта, всего услышанного или увиденного вокруг и тому подобного.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white