Ученые выяснили, что популярный овощ помогает быстро снизить уровень сахара в крови

Диабет часто приводит к опаснейшим последствиям, среди которых — сердечные болезни, инсульты и проблемы с нервами. Людям с таким диагнозом стоит задуматься о своем рационе питания, говорят эксперты.

Ученые объясняют, что потребленные нами углеводы превращаются в глюкозу, которая затем попадает в кровеносную систему. Обычно поджелудочной железой вырабатывается гормон инсулин, который позволяет клеткам организма забирать глюкозу из крови.

Гликемический индекс показывает, насколько быстро тот или иной продукт влияет на содержание сахара (глюкозы) в крови. Продукты с высоким гликемическим индексом разлагаются в организме быстро, вызывая резкое увеличение концентрации глюкозы в крови. Также такие продукты перерабатываются в организме медленнее, и увеличение сахара в нем происходит постепенно.

У некоторых видов картофеля высокий гликемический индекс, а у некоторых — низкий. В частности, у сладкого картофеля (батата) гликемический индекс низкий. Поэтому такой вид картофеля диетологи рекомендуют. Он помогает быстро снизить уровень сахара в крови.

При этом диабетикам лучше избегать регулярного употребления в пищу белого картофеля, поскольку в нем высокий гликемический индекс. Также следует воздерживаться от картофеля фри и пюре, добавляют врачи.

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