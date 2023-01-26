Ученые выяснили, когда взорвется Солнце

Человечество всю свою историю боялось того, что Солнце может «рухнуть», «взорваться», «угаснуть», и считалось, что в тот момент жизнь на планете исчезнет.

Среди многочисленных теорий о конце света, преобладают те, которые связаны именно с Солнцем. Ведь по сути жизнь на нашей планете напрямую от него зависит, и если наша звезда угаснет, угаснет сама жизнь и все человечество.

И ученые уже определили, когда это может случиться. Подробнее об этом информирует издание bgr.com.

Ученые считают, что с угасанием Солнца угаснет не только Земля, но и вся Солнечная система. И это неудивительно, ведь даже дети знают, что вокруг Солнца двигаются планеты, и звезда своим притяжением удерживает каждую планету на своей орбите. Но Солнце не может «жить» вечно. И «дата смерти» уже назначена.

Таким образом, ученые предполагают, что нынешняя фаза жизненного цикла закончится через 5 миллиардов лет. После истечения этого времени Солнце станет похоже на красную планету, по типу Марса, и не сможет создавать ни одного тепла. По сути, Солнце попросту перегорит, словно бактерия от большой температуры.

Предполагается, что внешние слои звезды станут нестабильными и расширятся, так что Меркурий и Венера первыми встретят ужасный конец. Что же касается Земли, то конец планеты начнется с того, что произойдут яростные солнечные ветра, которые уничтожат защитное магнитное поле. Но, по прогнозам ученых, человечество уже к тому времени исчезнет или переселится на другие планеты, ведь различные катаклизмы и истощенные ресурсы сделают планету непригодной для жизни, и дальнейшее существования человеческого вида зависит от того, смогут ли к тому времени люди придумать механизм путешествия в космосе и освоение других планет и галактик.

Ранее «Курсор» информировал, что ученые рассказали, когда Солнце уничтожит Землю и другие планеты. Существует теория, что Солнце — сильно молодая звезда, которая однажды выделит большое количество энергии, способное уничтожит остальные небесные тела.

Напомним, что новая мощная вспышка на Солнце вызвала проблемы на планете.