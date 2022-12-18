Ученые выяснили, кому была выгодна гибель динозавров

Динозавры были сильными, обитали в стабильных экосистемах, их рацион не изменялся. В итоге они просто не смогли приспособиться.

Исследователям из Эдинбургского университета, Университета Оулу и Университета Леона удалось раскрыть одну из старейших загадок палеонтологии.

Об этом пишет портал Cikavosti.

Так, эксперты изучили 1600 окаменелостей из Северной Америки. Они смоделировали пищевые цепи и биологическую среду обитания животных, обитавших на суше и в пресной воде на протяжении последних нескольких миллионов лет мелового периода и первых нескольких миллионов лет палеогена.

В итоге им удалось выяснить, почему все динозавры, кроме птицеподобных, вымерли, а птицы и млекопитающие выжили. Оказалось, они жили в безупречных условиях. Динозавры были сильными, обитали в стабильных экосистемах, их рацион не изменялся. В итоге они просто не смогли приспособиться. Этим воспользовались млекопитающие.

«Млекопитающие не просто воспользовались смертью динозавров, они адаптировались, чтобы пережить вымирание и занять чужое место в экосистемах», — заключают ученые.

Как сообщал Курсор, массовое вымирание динозавров стало бурным концом правления этих когда-то господствовавших зверей после того, как огненный метеорит обрушился на Землю около 66 млн лет назад, когда извергались вулканы, а глобальные температуры поднимались и опускались.

Но теперь другое исследование предполагает, что динозавры уже были на грани вымирания за миллионы лет до удара метеорита, согласно анализу более 1 000 окаменелых яичных скорлуп, которые были обнаружены в центральном Китае.

«Динозавры вымирали постепенно в течение миллионов лет, вместо того, чтобы внезапно исчезнуть из-за внезапных бедствий», — сказал South China Morning Post автор исследования Цян Ван из Китайской академии наук.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили покрытый кожей скелет динозавра. В Канаде археологи нашли на склоне горы окаменелости, оказавшиеся крайне редким скелетом «утконосого» динозавра.

Также Курсор сообщал, что в Африке обнаружили «самого древнего» динозавра.