Ученые выяснили, кто живет дольше — брюнеты или блондины

Международная группа ученых из Дании, Швеции и Великобритании проанализировала данные о здоровье более 200 тысяч человек и определила связь между состоянием организма и цветом волос.

Исследования показали, что блондины более устойчивы к заболеваниям.

Об этом сообщается в авторитетном научном журнале Nature.

Оказалось, что у обладателей светлых волос позже наступает половое созревание, что благотворно влияет на состояние организма в целом.

В статье говорится, что ген, влияющий на цвет волос и кожи через гипофиз связан с генами, влияющими на половое созревание. Именно гипофиз вырабатывает гормоны и регулирует работу половых органов.

Позднее половое созревание приводит к медленному старению организма и, как следствие, более редкому и длительному возникновению заболеваний. В частности, стремительно взрослеющие брюнеты имеют выше риск столкнуться в зрелом возрасте с инфарктом или инсультом. Замечено также, что блондинам реже диагностируют диабет второго типа и заболевания сердечно-сосудистой системы.

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