Ученые выяснили, на сколько лет стареет женщина после родов

Исследователи проанализировали ДНК двух тысяч женщин репродуктивного возраста, обнаружив связь между материнством и укоренением старения.

Рождение детей оказывает негативное влияние на женский организм.

К такому выводу пришли исследователи из университета Джорджа Мейсона в США.

В рамках своей научной работы они проанализировали ДНК 2000 женщин репродуктивного возраста, обнаружив связь между материнством и укоренением старения.

Специалисты выяснили, что женщины, которые рожали детей, имеют более короткие участки хромосом, которые защищают ДНК по мере старения – теломеры. Поэтому повышается риск многих болезней, в том числе и сердечных заболеваний.

Ученые уточнили, что уменьшение защитных участков ДНК напрямую зависит от количества рожденных детей. Однако авторы исследований также уточняют, что на укорочение теломеров также могут влиять и некоторые неучтенные факторы, например курение или ожирение.

Исследования показали, что рождение ребенка ускоряет старение на 11 лет.

Как сообщал Курсор, исследователи из Сеульского университета в Южной Корее выяснили, что лучше всего рожать ребенка в 25 лет. Если женщины проходят через роды в этом возрасте, они живут в среднем дольше.

Женщины, родившие детей в возрасте 25 лет, имеют максимальную продолжительность жизни. Ранее исследователи также связывали роды после 30 лет с большой продолжительностью жизни, однако эксперты предполагали, что рождение ребенка может ускорить процесс старения.

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