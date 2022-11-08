Ученые выяснили неожиданный факт о формировании коры Марса

Структура ранней коры Марса может быть более сложной, чем считалось ранее, и даже может быть похожа на изначальную кору нашей планеты.

Поверхность Марса однородно базальтовая, продукт миллиардов лет вулканизма и текущей лавы на поверхности, которая со временем остыла. Поскольку поверхность Марса не подверглась полномасштабной реконструкции, подобной смещению континентов на Земле, ученые думали, что история земной коры была относительно простой историей.

Но в новом исследовании исследователи обнаружили места в южном полушарии Красной планеты с более высокими концентрациями кремния, химического элемента, чем можно было бы ожидать в чисто базальтовых условиях. Концентрация кремнезема была обнаружена космическими камнями, которые врезались в Марс, извлекая материал, который находился на много миль ниже поверхности, и раскрывая скрытое прошлое.

Исследование «Эволюционировавшая ранняя кора, обнаруженная на Марсе с помощью спектроскопии» было опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

«В составе больше кремнезема, что делает породы не базальтовыми, а тем, что мы называем более развитыми по составу. Это говорит нам о том, как кора сформировалась на Марсе, определенно сложнее, чем мы знали. Таким образом, речь идет больше о понимании этого процесса, и особенно о том, что он означает для того, как впервые сформировалась земная кора», — говорит Валери Пайре, доцент кафедры наук о Земле и окружающей среде Университета Айовы и автор исследования.

Ученые считают, что Марс образовался около 4,5 млрд лет назад. Как именно появилась Красная планета, остается загадкой, но есть теории. Одна из идей состоит в том, что Марс образовался в результате титанического столкновения камней в космосе, которое при сильном нагреве породило полностью жидкое состояние, также известное как океан магмы. Теория гласит, что магматический океан постепенно остывал, образуя кору, похожую на слой кожи, которая должна была быть исключительно базальтовой.

Другая теория состоит в том, что магматический океан не был всеобъемлющим, и что части первой коры на Марсе имели другое происхождение, в котором концентрации кремнезема отличались от базальтовых.

Пайре и ее партнеры по исследованию изучили данные, собранные орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter для южного полушария планеты, которое, как показали предыдущие исследования, было самым старым регионом. Исследователи обнаружили девять мест, таких как кратеры и трещины в местности, которые были богаты полевым шпатом, минералом, связанным с потоками лавы, более кремнистыми, чем базальтовыми.

«Это была первая подсказка. Именно потому, что местность богата полевым шпатом, мы исследовали там концентрации кремнезема», — говорит Пайре.

Ранее полевой шпат находили в других регионах Марса, но дальнейший анализ показал, что химический состав в этих областях был более базальтовым. Это не остановило исследователей, которые обратились к другому прибору под названием THEMIS, который может определять концентрации кремнезема посредством отражения инфракрасных волн от марсианской поверхности. Используя данные THEMIS, команда определила, что местность в выбранных ими местах была скорее кремнистой, чем базальтовой.

Добавляя еще больше достоверности их наблюдениям, метеориты, такие как Erg Chech 002, обнаруженные в Сахаре и датируемые примерно временем рождения Солнечной системы, имеют такие же кремниевые и другие минеральные составы, которые команда наблюдала в девяти местах на Марсе. Ученые также датировали кору примерно 4,2 млрд лет, что делает ее самой старой корой, найденной на Марсе на сегодняшний день.

Ранее Курсор писал, что ученые выяснили новые интересные факты о Красной планете. Новые данные, собранные из недр Марса, дают представление о том, как сформировалась планета и как она изменилась за тысячелетия.

Курсор сообщал, что астрономы обнаружили уникальное полярное сияние на Марсе. Красная планета имеет уникальное полярное сияние, и ученые только что обнаружили новое.

Кроме этого, Perseverance нашел на поверхности Марса чужеродный объект. Несколько дней назад марсоход НАСА Perseverance передал на Землю новые фотографии Марса. На одном из них отчетливо виден инопланетный объект, не характерный для красной планеты.

Наша редакция сообщала, что британский физик рассказал, когда люди смогут переселиться на Марс.