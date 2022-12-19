Ученые выяснили неожиданный факт о происхождении Земли — исследование

Новое исследование изотопов цинка и углерода позволило лучше прояснить состав большого астероида 162173 Рюгу, что может пролить свет на происхождение жизни на Земле.

Результаты этого исследования под руководством Франции были опубликованы в рецензируемом академическом журнале Nature Astronomy.

Это последнее исследование, основанное на анализе образцов астероида Рюгу, доставленных на Землю в 2020 году японской миссией Хаябуса-2. Рюгу — большой астероид, расположенный между Марсом и Землей. Он был признан потенциально опасным объектом из-за его близкой орбиты и огромных размеров, достигающих почти километра в диаметре. Но этот астероид также хранит множество секретов о первых днях Солнечной системы.

Считается, что Рюгу является углеродистым хондритовым (CI хондрит) астероидом, подобным Ивуне, что означает, что его химический состав похож на фотосферу Солнца. Другими словами, можно сказать, что в основном это похоже на то, из чего было бы сделано Солнце, если бы убрать весь газ. Это важно, потому что это, по сути, раннее изображение самых ранних моментов Солнечной системы.

Но предполагалось, что Рюгу может быть хондритом. Это исследование было направлено на то, чтобы сузить возможности и более определенно поместить большой километровый астероид в соответствующую категорию.

Ученые во главе с космохимиками Марин Паке и Фредериком Муанье проанализировали привезенный Рюгу образец, указав на наличие цинка и меди. Это неудивительно, так как цинк и медь входят в состав других хондритов CI. Но что особенно интересно, так это то, как эти отношения соотносятся с другими метеоритами.

Чтобы выяснить это, ученые, стоящие за исследованием, сравнили образец Рюгу с другими метеоритами. Результат показал, что точное соотношение изотопов этих меди и цинка в образце Рюгу было таким же, как и в других хондритах CI, но полностью отличалось от любого другого вида метеорита. Имея это в виду, кажется, что астероид Рюгу твердо идентифицируется как хондрит CI, но образец астероида Рюгу также показал наличие других элементов, в частности хрома и титана. Эти два элемента имели изотопное соотношение в Рюгу, которое перекрывалось с другими типами метеоритов. Однако соотношение цинка и меди безошибочно.

Исследование показало, что изотопный состав цинка Рюгу имеет отношение к Земле. Цинк является умеренно летучим элементом, что означает, что он имеет решающее значение для развития жизни и является одним из наиболее важных летучих элементов, когда речь идет об изучении состава метеоритов.

Теперь хондриты CI богаты цинком и подобными элементами. Считается, что причина этого связана с тем, где они образовались, и многие ученые считают, что они образовались во внешнем поясе астероидов. Здесь существуют газовые гиганты, которые также часто заполнены летучими веществами.

Земля также имеет летучие элементы, такие как цинк. Однако он расположен далеко не от внешнего пояса астероидов, а ближе к Солнцу. Земля при своем формировании успела аккрецировать ряд летучих материалов из внешней части Солнечной системы. И образец Рюгу, в котором есть материалы высокой чистоты, созревшие для анализа, содержит те же самые летучие элементы с первых дней существования Солнечной системы.

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