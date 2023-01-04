Ученые выявили разницу в интеллекте близнецов, выросших в разных странах

Исследователи из Миннесоты (США) проанализировали разницу между одним выросшим в США близнецом и другим в Южной Корее. Двое детей были разъединены в 1974 году и встретились только в 2020 году.

Об этом говорится в материале портала ScienceDirect.

Отмечается, что в рамках исследования после воссоединения близнецы прошли серию тестов, оценивавших их интеллект, личностные характеристики и психическое здоровье. Удивительно, но результаты показали значительные отличия в интеллекте: IQ близнеца, выросшего в США, был на 16 пунктов ниже, чем у выросшего в Корее.

Результаты противоречат предварительным исследованиям монозиготных близнецов, согласно которым разница в IQ не превышает семи баллов. При этом пара имела много общего: исследователи выявили сильнейшие черты личности, самооценки и психического здоровья.

Ученые пока что не могут сказать, откуда взялась такая разница в интеллекте. Они отмечают, что оба близнеца имели высокий уровень сознания, а это значит, что они были хорошо организованы и стремились к успеху.

В то время как близнец из Кореи рассказывал, что рос в любящей и гармоничной семье, близнец из США сообщил о более жестком воспитании с регулярными конфликтами и разводом приемных родителей.

Как сообщал Курсор, в штате Теннеси (США) в конце октября 2022 года родились близнецы из донорских эмбрионов, которые более 30 лет хранились в жидком азоте при температуре -200 градусов.

Их заморозили в 1992 году для одной супружеской пары, которая позже отказалась их использовать и передала в Национальный центр донорства, надеясь, что ими воспользуется другая семья. Со временем так и произошло.

Курсор писал ранее, что израильтянка в возрасте 25-лет решилась на эксперимент по замораживанию яичников.