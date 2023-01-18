Ускорьте процесс похудения с помощью этих полезных заменителей приправ

Приправы могут придать вкус вашей еде, но не все они полезны.

Приправы играют огромную роль в том, чтобы сделать еду вкусной, привлекательной и полезной. Но некоторые из них могут нанести вред вашему здоровью при регулярном употреблении.

Медпортал HealthShots поговорил с диетологом Свати Редди, чтобы узнать о некоторых заменителях приправ, которые не только богаты питательными веществами, но и имеют вкус и низкое содержание калорий, жира и сахара.

Вот 5 здоровых альтернатив приправам, которые помогут похудеть:

1. Горсица вместо майонеза

Хотя майонез может быть вкусным, он не очень полезен для вас. Майонез содержит большое количество калорий и жира, тогда как горчица их не содержит.

2. Используйте домашнюю сальсу/соусы вместо кетчупа

Когда мы едим кетчуп с пищей, мы забиваем наш организм огромным количеством рафинированного сахара и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы.

3. Выбирайте простой греческий йогурт вместо сметаны

Сметана и йогурт очень похожи по вкусу, но сметана насыщена жиром. Добавление простого греческого йогурта — отличный способ добавить немного пробиотиков и кальция в свой ежедневный рацион и помочь вам сбросить вес, улучшив здоровье кишечника и усвоение питательных веществ в организме.

4. Ешьте хумус вместо сливочного соуса ранчо

Наверняка вы любите макать чипсы и овощи в сливочный соус ранчо, но это вредно для вашего здоровья. Вместо этого попробуйте соус из хумуса, потому что он полезен, так как очень питателен и содержит растительный белок. Кроме того, он обладает противовоспалительными свойствами, которые также могут помочь при многих проблемах со здоровьем.

5. Использование оливкового масла первого холодного отжима вместо растительного масла

Оливковое масло первого холодного отжима является одной из самых полезных альтернатив растительному маслу из-за его различных преимуществ для здоровья. Оно может ускорить потерю веса и даже быть хорошим антиоксидантом. Оливковое масло первого отжима относится к семейству полезных жиров и может использоваться во всех видах блюд. Но нельзя употреблять больше двух столовых ложек в день. Даже здоровая пища, употребляемая в избытке, имеет побочные эффекты.

6. Замените масло авокадо

Хлеб с маслом долгое время был классическим завтраком. Сливочное масло наполнено насыщенными жирами, которые добавляют лишние калории в ваш рацион и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендуется заменить сливочное масло на авокадо — натуральное масло, содержащее витамин Е, мононенасыщенные жиры, калий и высокое содержание клетчатки, что способствует снижению веса и улучшению обмена веществ.

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