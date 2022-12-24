В Гватемале обнаружена огромная 2000-летняя цивилизация майя

Группа исследователей, связанных с несколькими учреждениями в США, работающая с коллегой из Франции и еще одним из Гватемалы, обнаружила очень большую 2000-летнюю цивилизацию майя в северной Гватемале.

В своей статье, опубликованной в журнале Ancient Mesoamerica, группа описывает использование LiDAR для исследования местности.

LiDAR — это система обнаружения, похожая на радар, но основанная на лазерном свете, а не на радиоволнах. В последние годы он использовался для сканирования определенных частей густых тропических лесов на наличие признаков древних цивилизаций. Лазеры, используемые в таких системах, способны проникать сквозь растительный покров над дождевыми лесами, обнаруживая, что находится под ними.

В этой новой работе исследователи пролетели над частями Гватемалы в рамках картографирования, когда они наткнулись на то, что они называют обширной древней цивилизацией майя. Изучая свои карты, они смогли увидеть, что древняя цивилизация состояла из более чем 1 000 поселений, большинство из которых были связаны несколькими дамбами. Исследователи также смогли увидеть, что люди, которые когда-то жили в поселениях, были плотно заселены — открытие, которое противоречит теориям, предполагающим, что ранние мезоамериканские поселения, как правило, были малонаселенными. Развитая сеть дамб позволяла древним людям относительно легко посещать другие поселения.

Исследователи также обнаружили свидетельства существования больших платформ и пирамид в некоторых поселениях, что, как они отмечают, предполагает, что некоторые из них служили централизованными центрами для работы, отдыха и общения. Они также отмечают, что в некоторых поселениях были площадки для игры в мяч, которые, как показали предыдущие исследования, использовались для занятий различными видами спорта, характерными для этого региона.

Исследователи также обнаружили, что люди цивилизации построили каналы для движения воды и резервуары для ее хранения, чтобы можно было использовать ее в засушливые периоды.

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