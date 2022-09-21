В Израиле вывели уникальный гибрид арбуза: подробности

По словам производителей, плод может успешно выращиваться в регионах, где засуха является привычным явлением.

Израильская компания Origene Seeds выводит в коммерческое обращение семена арбузов Эссенс.

Этот бессемянной гибрид требует на 30% меньше воды и удобрений на килограмм продукции, сообщает портал Agroter.

Согласно сообщению, производители считают, что гибрид может успешно выращиваться в регионах, где засуха является привычным явлением – в США, Южной Америке, Ближнем Востоке, Дальнем Востоке, Африке и Австралии.

По словам Эяля Варди, генерального директора и основателя Origene Seeds, в Европе семена Эссенс высадили в южных районах Средиземноморья, Испании, Италии, Греции и Турции.

Так, во время трехлетних выработок гибрида во всем мире производители сэкономили минимум 25-30% воды и 20-30% удобрений.

«Это значительная экономия для производителей, учитывая затраты на удобрения, которые за последние два года выросли более чем вдвое», — объяснил Варди.

Как сообщал Курсор, в Центральной Америке вывели новый овощ — гибрид огурца и арбуза. Странное на первый взгляд растение уже успело завоевать популярность у любителей вкусно поесть.