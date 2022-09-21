В Израиле вывели уникальный гибрид арбуза: подробности

Израильская компания Origene Seeds выводит в коммерческое обращение семена арбузов Эссенс.
Этот бессемянной гибрид требует на 30% меньше воды и удобрений на килограмм продукции, сообщает портал Agroter.
Согласно сообщению, производители считают, что гибрид может успешно выращиваться в регионах, где засуха является привычным явлением – в США, Южной Америке, Ближнем Востоке, Дальнем Востоке, Африке и Австралии.
По словам Эяля Варди, генерального директора и основателя Origene Seeds, в Европе семена Эссенс высадили в южных районах Средиземноморья, Испании, Италии, Греции и Турции.
Так, во время трехлетних выработок гибрида во всем мире производители сэкономили минимум 25-30% воды и 20-30% удобрений.
«Это значительная экономия для производителей, учитывая затраты на удобрения, которые за последние два года выросли более чем вдвое», — объяснил Варди.
Как сообщал Курсор, в Центральной Америке вывели новый овощ — гибрид огурца и арбуза. Странное на первый взгляд растение уже успело завоевать популярность у любителей вкусно поесть.
Кукамелон или огуречный арбуз — результат скрещивания огурца с арбузом, это самый симпатичный гибридный овощ.
Плоды кукамелона имеют длину всего 2,5 см или около того, размером с виноградину, но напоминают крошечные полосатые арбузы. Вкус кукамелона похож на вкус огурца, со слегка терпким послевкусием.
Также Курсор писал о том, что терапевты дали совет людям, которые перенесли коронавирус — им стоит регулярно есть овощи и фрукты, чтобы восстановить организм и насытить его витаминами. Одним из самых полезных продуктов считают арбузы. Ягода богата антиоксидантами, в частности витамином C, а он необходим для укрепления защитных сил организма.