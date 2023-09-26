В какое время нужно завтракать - врач назвал идеальное время

Чтобы получить максимальную пользу от завтрака, необходимо употреблять его в правильное время.

Хороший завтрак способен не только обеспечить вас энергией на весь день, но и поддерживать стабильный уровень сахара в крови, улучшать метаболизм и настроение. С этим связанные рекомендации доктора медицинских наук Никиты Тоши ставят вас в курс дела.

Об этом пишет "Pharm Easy".

Возможно, вы этого не знали, но оптимальное время для завтрака приходится на первые два часа после пробуждения. Это означает, что если вы просыпаетесь рано, то и завтракать лучше рано. Причина заключается в том, что завтрак сразу после пробуждения способствует ускорению метаболизма.

Это крайне важно, поскольку ваш организм будет более эффективно переваривать пищу и высвобождать энергию.

Исходя из этого, оптимальное время для завтрака - в интервале между 7 и 8 утра. Старайтесь избегать переноса завтрака на более позднее время, так как это может отразиться на вашем аппетите и способности переваривать пищу.

Получение утренней пищи вовремя приносит множество преимуществ. Важным аспектом является поддержание стабильного уровня сахара в крови, что помогает снизить риск развития диабета. Кроме того, если у вас слишком часто возникают аппетитные атаки, это может быть связано с запоздалым завтраком.

Утренний прием пищи в ранние сроки помогает оставаться сытым до обеда, улучшает умственную активность, повышает продуктивность и способствует лучшей концентрации и вниманию.

Тем не менее, если вы занимаетесь физическими упражнениями рано утром, это не означает, что нужно завтракать перед тренировкой. Но и совсем голодными также не стоит заниматься спортом: съешьте фрукт или овощ, чтобы избежать чрезмерного голода после пробуждения.

Напомним, эксперты назвали лучший завтрак, который стимулирует работу мозга.