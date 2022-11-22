В Канаде камера засняла падение яркого метеорита

Ярко пылающий космический объект удалось запечатлеть в канадском небе над Онтарио недалеко от Ниагары.

Редкие кадры возгорания метеорита при вхождении в атмосферу Земли удалось запечатлеть канадским наблюдателям.

Удивительное видео записано недалеко от Ниагарского водопада.

На записанных кадрах хорошо отображено, как метеорит врезается в атмосферу и летит по небу в течение нескольких секунд.

Как отмечают специалисты, небесное тело вошло в атмосферу над Ниагарским водопадом.

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