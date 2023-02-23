В Китае обнаружили новые виды растений

Растение внешне можно спутать с бегонией, однако это вовсе не она.

По последним данным, китайские ботаники провели исследования в провинции Юньнань на юго-западе Китая, которые привели к находке нового вида бегонии.

Подробнее об этом информирует Информационное агентство Синьхуа.

Представители научной группы, которые проводили исследования в природном заповеднике Сяохэйшань, обнаружили цветущую популяцию бегоний, которая ранее не была известна. После тщательного рассмотрения экспертами по роду бегоний было установлено, что это новый вид растения и он был назван Begonia longlingensis в честь округа Лонглин.

Растение является многолетним и произрастает в основном под широколиственными вечнозелеными деревьями. Период цветения у Begonia longlingensis обычно длится с августа по сентябрь каждого года, и его лепестки имеют кристально чистые светло-розовые оттенки. Цветки обладают желтыми тычинками, напоминающими узоры облаков, и имеют форму, отличную от бегоний wenshanensis. Ботаники отмечают, что новый вид бегонии может иметь значимое значение для медицины, так как некоторые виды растений из этого рода могут использоваться в лечении некоторых заболеваний.

Ранее «Курсор» информировал, что эксперты назвали популярные растения, которые ни в коем случае нельзя держать дома. Многие растения категорически не подходят для выращивания в доме, хотя их принято считать комнатными.

Напоминаем, что названы пять комнатных растений, которые опасны для здоровья. В список комнатных растений входят те, которые считаются настоящими вампирами и их не рекомендуют держать в домах.