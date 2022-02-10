В Китае создали уникальный прибор для наблюдения за Солнцем

Сегодня стало известно о том, что китайские ученые разработали солнечный спектрометр для регистрации потоков электромагнитного излучения крайне высокой частоты радиочастотного диапазона.

Система наблюдения за Солнцем, созданная исследователями из Шаньдунского университета, является единственным в мире прибором для регистрации солнечного электромагнитного излучения в диапазоне 35-40 ГГц.

Результаты исследования ученых были опубликованы в научном журнале «Astrophysical Journal Supplement Series».

Солнечные радиоспектрометры, как правило, предназначены для исследования волн с частотами ниже 18 ГГц. Тем не менее, для измерения спектров электромагнитного излучения Солнца требуются непосредственные данные радиоволн, имеющих более высокие частоты. В связи с этим, как полагают ученые, новинка заполнит пробел в сфере изучения солнечных вспышек.

Солнечная вспышка — быстрое увеличение яркости участков поверхности Солнца и его атмосферы в широком диапазоне электромагнитного излучения.

Новый научный прибор, как ожидается, поможет астрофизикам углубить понимание механизма этого явления, а также механизма ускорения заряженных частиц.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиле создали ИИ, способный выявлять генетические нарушения у эмбрионов с помощью анализа крови.

Израильский стартап разрабатывает неинвазивный метод раннего обнаружения с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для выявления генетических нарушений у человеческих эмбрионов.

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