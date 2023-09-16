В Польше нашли настольную игру 500-летней давности

Она расположена на поврежденной плите из песчаника размером примерно 32 см.

Во время исследования замка Цмелеве (Свентокшиское воеводство, Польша) археологи нашли высеченную на камне настольную игру, созданную в XVI веке.

Об этом сообщает National Geographic Polska.

Открытие сделал археолог Томаш Ольшацкий. Настольная игра расположена на поврежденной плите из песчаника размером примерно 32 см, а ее толщина варьируется от 6 до 12 см. Размер игрового поля составляет приблизительно 13,5 см.

Есть версия, что игра была создана строителями, которые стремились поставить на кон свои заработки в свободное время. Однако позже игра также могла быть вырезана слугами или детьми.

Image credit: Tomasz Olszacki pic.twitter.com/bBnIhBoVcJ — Osip Agr (@AgrOsip7903) September 14, 2023

Вероятно, игра имела название "Милла". Подобные "доски" в основном датируются временами средневековой Англии, но также их вырезали в замках Италии и замках крестоносцев.

Трудно сказать, служили ли все эти типы досок для игры, либо же некоторые среди них имели символический или магический смысл. Ольшацкий также вспомнил об аналогичной находке в приходской церкви Ополе XIII века.

Ранее мы писали, сколько людей жило на Земле за всю историю.

Также "Курсор" сообщал, что археологи нашли охотничий лагерь, которому 9 тысяч лет.

Помимо этого недавно ученые NASA обнаружили похожую на Землю планету, на которой может быть жизнь.