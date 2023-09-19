В США медведь-обжора забрался в авто и пообедал куриными котлетами

Видео зафиксировали камеры внешнего наблюдения, но воришку теперь вряд ли поймают.

Автовладелец из Роксбери (Нью-Йорк, США) опубликовал в интернете видеоролик, показывающий медведя, не уважающего частную собственность.

Мишку крайне заинтересовал припаркованный автомобиль, так что он, недолго думая, влез в машину.

И зверю повезло, ведь внутри он обнаружил куриные котлеты, забытые дочерью хозяина автомобиля, да еще печенье на десерт.

Полакомившись, медведь ушел. Правда, автомобилист не указал, пострадал ли салон машины от звериных когтей. Впрочем, если и пострадал, то незнакомец не вызывает особого сострадания. В местности, где водятся медведи, давно пора бы научиться как запирать машины, так и не оставлять в них никаких гастрономических подарков.

Как сообщал Курсор, мужчина по имени Пол верил в то, что если подвесить птичью кормушку достаточно высоко, то до нее никто не доберется, кроме птиц.

Однако, трудности не остановили одного изворотливого персонажа. А именно енота, который показал чуть ли не цирковое шоу, чтобы полакомиться птичьим кормом.

Ранее Курсор информировал о том, что исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провели исследование, сосредоточенного на том, почему собаки склоняют голову набок и вопросительно смотрят на хозяев. Результаты исследования свидетельствуют о том, что это поведение является признаком интеллекта у собак.

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