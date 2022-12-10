В Японии камеры зафиксировали падение метеора

Яркий пылающий метеор попал на кадры видеокамер в японской префектуре Ибараки. Он падал всего пять секунд, но эффектно.

Над побережьем Ибараки в Японии камеры засняли, как небо пронзила яркая вспышка от пролетавшего метеора.

Об этом сообщает канал The Watchers.

Яркий огненный шар сгорел в небе над Японией. Момент был запечатлен сразу несколькими камерами видеонаблюдения.

Метеор пронесся по небу со скоростью 17,4 км/ч, при угле входа 45,8 градуса. Его видимое падение длилось всего около 5 секунд.

Также можно понаблюдать за этим явлением и с другого ракурса.

Такие явления бывают нередко, но не всегда их удается заснять на камеры.

Ранее Курсор писал, что в Канаде камера засняла падение яркого метеорита. Ярко пылающий космический объект удалось запечатлеть в канадском небе над Онтарио недалеко от Ниагары.

Также наш сайт сообщал, что над США в небе сгорел 90-килограммовый метеор. В самый яркий момент огненный шар был примерно в два раза ярче полной луны.

Ранее мы информировали, что в команде SpaceX на Луну полетят ди-джей, ютубер и рэпер. Еще не получено разрешение на полет от американских регулирующих органов, но японский миллиардер уже сообщил состав своей команды для частного рейса SpaceX.

Также напомним, что в NASA заявили, что люди смогут оставаться на Луне длительное время.