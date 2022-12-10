В Японии камеры зафиксировали падение метеора

Над побережьем Ибараки в Японии камеры засняли, как небо пронзила яркая вспышка от пролетавшего метеора.
Об этом сообщает канал The Watchers.
Яркий огненный шар сгорел в небе над Японией. Момент был запечатлен сразу несколькими камерами видеонаблюдения.
Метеор пронесся по небу со скоростью 17,4 км/ч, при угле входа 45,8 градуса. Его видимое падение длилось всего около 5 секунд.
Также можно понаблюдать за этим явлением и с другого ракурса.
先ほど明るい火球が流れました。2022年12月8日18時7分13秒に流れた火球を、平塚の自宅から北東に向けたカメラで捉えた様子です。右側は満月と雲、上の星はカペラです。地球近傍小惑星からやってきた火球でした。#流星 #火球 pic.twitter.com/9YrqM6DG43
— 藤井大地 (@dfuji1) December 8, 2022
Такие явления бывают нередко, но не всегда их удается заснять на камеры.
Ранее Курсор писал, что в Канаде камера засняла падение яркого метеорита. Ярко пылающий космический объект удалось запечатлеть в канадском небе над Онтарио недалеко от Ниагары.
Также наш сайт сообщал, что над США в небе сгорел 90-килограммовый метеор. В самый яркий момент огненный шар был примерно в два раза ярче полной луны.
Ранее мы информировали, что в команде SpaceX на Луну полетят ди-джей, ютубер и рэпер. Еще не получено разрешение на полет от американских регулирующих органов, но японский миллиардер уже сообщил состав своей команды для частного рейса SpaceX.
Также напомним, что в NASA заявили, что люди смогут оставаться на Луне длительное время.