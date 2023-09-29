Ведут к висцеральному жиру — эксперт назвала худшие продукты на завтрак

Уберите эти продукты из меню на завтрак, так как они приводят к висцеральному жиру.

Завтрак часто называют самым важным приемом пищи за день, но ваш утренний выбор может привести к висцеральному жиру — глубокому жир вокруг жизненно важных органов.

Хайди Моретти, магистр медицинских наук, эксперт в этой области, выделила в статье SheFinds пять худших продуктов для завтрака, способствующих образованию висцерального жира.

1. Сладкие хлопья. Эти быстрые варианты содержат добавленный сахар, вызывающий скачки и сбои уровня сахара в крови. Эти американские горки могут привести к усилению чувства голода и тяги к еде, что в конечном итоге способствует увеличению веса и накоплению висцерального жира.

2. Тосты/бублики. Продукты, богатые углеводами, также могут повысить уровень сахара в крови и привести к перееданию. Начинки тоже имеют значение; сладкие пасты или жирные сливки добавляют дополнительные калории.

3. Фруктовые смузи. Хотя они содержат витамины и клетчатку, сладкие ингредиенты, такие как фруктовые соки или подслащенный йогурт, могут превратить их в калорийные бомбы. Коктейли с высоким содержанием сахара могут привести к накоплению жира, в том числе висцерального.

4. Гранола. Несмотря на свой ореол полезности, покупные мюсли часто содержат добавленный сахар и вредные для здоровья масла. Эти сахара могут вызывать скачки уровня сахара в крови и тягу к еде, способствуя увеличению веса и образованию висцерального жира.

5. Маффины. Многие кексы похожи на пирожные на завтрак, наполненные сахаром и вредными жирами. Они могут привести к скачкам уровня сахара в крови и усилению тяги к сладким продуктам.

Чтобы сделать лучший выбор, ищите варианты с минимальным добавлением сахара и более полезными жирами. Вы также можете рассмотреть домашние варианты, чтобы контролировать количество ингредиентов.

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