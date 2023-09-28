Вы можете улучшить здоровье кишечника, включив в свой ежедневный рацион определенные продукты.

Поддержание хорошего здоровья во многом зависит от того, какую пищу мы едим. Сбалансированная диета с продуктами, богатыми питательными веществами, — это не только достижение желаемого веса; это также жизненно важно для здоровья кишечника. На самом деле, здоровье кишечника тесно связано с тем, что вы едите. Помимо отказа от обработанных пищевых продуктов, которые могут нанести вред вашей пищеварительной системе, вы можете улучшить здоровье кишечника, включив в свой ежедневный рацион определенные полезные для кишечника продукты.

Диетолог Мэри Сабат, эксперт в этой области, выделила в статье SheFinds два ключевых типа продуктов, которые способствуют более счастливому и здоровому кишечнику: жирные кислоты омега-3 и ферментированные продукты.

1. Жирные кислоты Омега-3: не все жиры вредны. Полезные жиры нужны для здоровья кишечника. Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, являются отличными источниками жирных кислот омега-3. Эти жиры обладают противовоспалительными свойствами, которые могут уменьшить воспаление кишечника и улучшить пищеварение. Более того, они способствуют снижению веса, повышая чувствительность к инсулину, уменьшая увеличение веса, связанное с воспалением, и заставляя вас чувствовать себя более сытым. Подумайте о замене красного мяса лососем в качестве альтернативы, полезной для кишечника.

2. Ферментированные продукты. Ферментированные продукты богаты пробиотиками, которые помогают восстановить баланс между хорошими и плохими бактериями в кишечнике. Это может изменить правила игры для вашей пищеварительной системы. Ферментация превращает сахара в органические кислоты, в результате чего получаются продукты, богатые пробиотиками. Употребление этих продуктов приводит к попаданию полезных бактерий в кишечник, улучшая пищеварение. Некоторые исследования даже предполагают, что ферментированные продукты могут влиять на потерю веса, влияя на аппетит и обмен веществ. Такие варианты, как греческий йогурт, кимчи, квашеная капуста и чайный гриб, предлагают вкусный выбор.

В заключение, ваша диета существенно влияет на здоровье кишечника. Избегая воспалительных продуктов и включив в свой рацион эти полезные для кишечника продукты, вы сделаете существенный шаг к улучшению пищеварительной системы и общего самочувствия.

Курсор писал, что известный врач назвал самый полезный хлеб для здоровья кишечника.