Специалисты советуют выбросить вещи, которые являются лишними в вашем доме.

С наступившей осенью, когда начинается учебный сезон и усиливаются рабочие обязанности, стоит уделить внимание уборке своего дома и избавлению от излишних вещей.

Об этом пишет "Real Simple".

Устаревшие школьные принадлежности. Школьные принадлежности, как правило, имеют свойство изнашиваться со временем и терять свою актуальность. Поэтому нет смысла сохранять в доме старые тетради, неисправные ручки и сломанные линейки. Однако это не означает, что все вещи, использованные в предыдущем учебном году, должны быть немедленно выброшены. Рекомендуется провести внимательный анализ и избавиться от предметов, которые вышли из строя или устарели.

Детская одежда, которая стала мала. Дети растут быстро, и то, что было актуально для них прошлой осенью, в этом году может оказаться уже маленьким. Сохранять старую детскую одежду из-за сентиментальности бессмысленно, так как она только забивает место в гардеробе и мешает приобретению новых вещей. Возможно, вы сможете передать эту одежду ближним родственникам или друзьям, которым она пригодится. Если вещи все еще в хорошем состоянии, их можно сдать в местный магазин вторсырья.

Ненужные картонные коробки. Многие из нас совершают онлайн-покупки, что со временем приводит к накоплению большого количества пустых картонных коробок. Они, возможно, скрываются у вас в кладовке или под кроватью. Эти коробки, помимо занимаемого места, могут привлечь вредителей и жуков, что делает их хранение нецелесообразным.

Устаревшая электроника. Сломанные гирлянды и старые смартфоны, которые вы все еще храните "на всякий случай", пора отправить на переработку или в местный пункт приема старой техники. Скорее всего, эта устаревшая техника вряд ли пригодится в будущем, а ее наличие лишь засоряет место в вашем доме.

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