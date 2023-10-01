"Самую старую" в Европе обувь обнаружили в отдаленной пещере Испании

Благодаря холодным и засушливым условиям в пещере сохранились различные артефакты.

В XIX веке шахтеры в Испании во время работ обнаружили в одной из пещер "частично мумифицированные тела", а также инструменты и прочие предметы, поэтому ученые решили изучить местность. В ходе исследований они нашли обувь, которая, возможно, является "самой старой" в Европе.

Об этом сообщает The Mirror.

Согласно оценке экспертов, возраст находки составляет не менее 6 тысяч лет. Это плетеные сандалии из травы, которым удалось хорошо сохраниться, как и другим артефактам, благодаря холодным и засушливым условиям в пещере. Предполагается, что обувь принадлежала косу-то из тех людей, чьи останки были найдены рядом.

Исследователи говорят, что эти сандалии, возможно, являются "самыми старыми", они лучше всего сохранились, по сравнению с другими древними растительными волокнами, которые до сих пор находили на юге Европы.

"Курсор" писал ранее, что археологи в ходе исследования шахты Георгенберг (Австрия) нашли хорошо сохранившуюся детскую обувь, которой около 2 тысяч лет.

Еще мы писали, что на пляже Кент (Великобритания) археолог Стив Томлинсон нашел реликвию бронзового века, которая считается самой старой обувью, когда-либо найденной в Соединенном Королевстве.

Напомним, что небольшой кожаный башмак, стрелы и деревянная лопата были найдены в горах Йотунхеймен на юге Норвегии, вероятно, на месте охотничьего лагеря. Ботинок, датируемый примерно 1100 годом до нашей эры, является не только самой старой обувью в Норвегии, но и, вероятно, самым древним предметом одежды, найденным в Скандинавии.