Две популярные приправы могут способствовать брюшному жиру — диетологи

Приправы с низким содержанием сахара могут помочь вам поддерживать более здоровую диету.

Эксперты предостерегают от некоторых приправ, которые могут способствовать образованию брюшного жира и риску для здоровья. Хотя приправы могут улучшить вкус ваших блюд, они также могут быть перегружены сахаром, натрием и калориями, что делает их проблемой, если вы пытаетесь похудеть.

О двух наиболее вредных приправах порталу SheFinds рассказали диетологи Риза Ричардс и Триста Бест.

1. Соус барбекю. Этот популярный соус может быть сладким и острым, но в него часто добавляют сахар. Диетолог Лиза Ричардс предупреждает, что многие магазинные соусы барбекю содержат большое количество добавленных сахаров, например, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Эти сахара могут значительно повысить калорийность соуса, что потенциально может привести к увеличению веса, особенно в области живота. Избыток брюшного жира связан с такими проблемами со здоровьем, как резистентность к инсулину, диабет 2 типа и болезни сердца. Чтобы насладиться соусом барбекю более полезным для здоровья, Ричардс предлагает следить за размером порций и выбирать соусы с более низким содержанием сахара или готовить свои собственные с умеренными натуральными подсластителями.

2. Кетчуп с добавлением сахара. Диетолог Триста Бест отмечает, что традиционный кетчуп часто содержит добавленный сахар, причем некоторые бренды содержат 4 грамма добавленного сахара всего в одной столовой ложке. Чрезмерное потребление сахара может привести к увеличению потребления калорий и повысить риск хронических заболеваний. Это также может повлиять на здоровье кишечника, способствуя дисбалансу кишечных бактерий. Бест рекомендует искать более здоровую альтернативу традиционному кетчупу, не содержащую добавленного сахара.

Внимательное отношение к выбору приправ с более низким содержанием сахара может помочь вам поддерживать более здоровую диету и избежать потенциальных проблем с брюшным жиром и проблем со здоровьем.

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