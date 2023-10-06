Врач назвал время, в которое нужно ужинать и объяснил почему

Врачи и диетологи рекомендуют ужинать за 3-4 часа до сна. Более поздний ужин может стать причинами проблем со здоровьем.

Диетолог Марина Федорова объяснила причины этого на своей странице в Instagram.

По ее словам, такая рекомендация экспертов связана с функционированием гормональной и пищеварительной систем в организме.

Федорова объяснила, что вечером активизируются "ночные гормоны" - мелатонин и соматотропный гормон. Они помогают организму использовать запасы жира в целях получения энергии. Эффективная работа этих гормонов возможна при соблюдении регулярного режима питания и сна.

Диетолог подчеркивает важность ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день. Оптимальное время для отхода ко сну, согласно циркадным ритмам, составляет 23:00.

Федорова также утверждает, что поджелудочная железа должна снизить активность не позднее 21:00, а уровень инсулина, выделяемого после последнего приема пищи, должен плавно снизиться для нормализации уровня глюкозы в крови.

Длительность времени, необходимая для обработки ужина организмом, зависит от выбранных продуктов. Следовательно, если вы предпочитаете плотный ужин, то последний прием пищи должен быть завершен не позднее 19:00, если вы собираетесь лечь спать в 23:00. Если ваш ужин легкий, то его лучше завершить не позднее 20:00.

Кроме того, многие эксперты рекомендуют после ужина совершить небыструю прогулку на свежем воздухе, продолжительностью не менее 30 минут.

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