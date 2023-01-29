Какой напиток стоит исключить из рациона, если вы заботитесь о здоровье кишечника

Хотя нет ничего плохого в том, чтобы время от времени баловать себя послеобеденным освежающим напитком, важно знать о его влиянии на здоровье.

Как оказалось, есть один популярный вариант, который может поставить под угрозу здоровье вашего кишечника из-за чрезвычайно высокого содержания сахара, наряду с кофеином: энергетические напитки.

Чтобы понять, как энергетические напитки могут сказаться на вашей пищеварительной системе, SheFinds.com поговорили с доктором Лорен Харрис-Пинкус.

К сожалению, многие варианты напитков с кофеином могут быть чрезвычайно вредными для вашего здоровья в целом, особенно когда речь идет о вашей пищеварительной системе. Одним из худших виновников являются сладкие энергетические напитки.

Если вы боретесь за здоровье кишечника, энергетические напитки, такие как Monster и Red Bull, работают против вас по двум причинам: содержание в них сахара и кофеина. Хотя мы все можем время от времени принимать немного кофеина, чтобы поддерживать себя в тонусе, Харрис-Пинкус предупреждает, что напитки с высоким содержанием кофеина «могут вызвать гастрит, воспаление, повышенную перистальтику кишечника и диарею».

Однако не только физические эффекты кофеина могут сказаться на вашем кишечнике. Как оказалось, между вашей нервной системой и пищеварительной системой существует тесная связь. Избыток энергетика может повысить уровень беспокойства и стресса. Харрис-Пинкус отмечает, что «это может вызвать дрожь и усилить беспокойство, что может усугубить симптомы у людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК)».

Есть и проблема с сахаром, в дополнение к кофеину. Рафинированный сахар является чрезвычайно воспалительным ингредиентом и может привести к ряду проблем со здоровьем, включая дисбактериоз кишечника. И, к сожалению, типичная банка энергетического напитка действительно содержит много сахара. Например, банка Monster содержит целых 27 граммов сахара. Со временем регулярное употребление этого напитка будет питать плохие бактерии в кишечнике, нарушая баланс микробиома и, возможно, приводя к проблемам с пищеварением, таким как вздутие живота, диарея, газы и т. д., не говоря уже о наборе веса.

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