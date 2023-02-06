Врач перечислила продукты, которые повышают гемоглобин в крови

Из-за дефицита железа в организме у человека может упасть уровень гемоглобина в крови, а это, если не предпринимать никаких мер приведет к развитию железодефицитной анемии. Чтобы предотвратить заболевание, нужно обогатить рацион правильными продуктами.

Об этом на своем Telegram-канале рассказала врач Мария Вороненко.

По словам специалиста, повысить гемоглобин в кратчайшие сроки поможет употребление кунжутной халвы, в ней содержится 50 миллиграммов железа на 100 граммов продукта, а в подсолнечной – 33 миллиграмма.

Также железо присутствует в мясе и субпродуктах и усваивается человеческим организмом не менее чем на 20 процентов.

Врач рекомендует добавить в рацион и сушеные грибы. Это прекрасное средство поддержания уровня гемоглобина в крови благодаря высокому содержанию железа, которого в них содержится не менее 30 миллиграммов на 100 граммов продукта.

Еще можно обогатить меню пшеничными отрубями, в них содержатся не менее 15 миллиграммов железа на 100 граммов продукта, а также витамины группы В, участвующие в синтезе гемоглобина.

По словам Вороненко, регулярное употребление граната способно держать уровень гемоглобина в норме, а при его низких показателях врачи в первую очередь рекомендуют именно сок из граната.

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