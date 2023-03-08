Врачи рассказали, какое постное мясо помогает похудеть

Зарегистрированный нутрициолог и диетолог Крутика Нанавати и диетолог Лиза Ричардс рассказали порталу SheFinds, какое постное мясо поможет похудеть. Они сказали, что вы должны рассмотреть возможность добавления курицы и рыбы в свою тарелку для здорового похудения.

1. Курица

Когда дело доходит до вкусного постного белка, трудно конкурировать с курицей. Это питательное универсальное мясо поможет вам оставаться сытым, не перегружая еду ненужными калориями. Что касается лучшего типа курицы для похудения, Ричардс говорит, что куриная грудка без костей и кожи, вероятно, является оптимальным вариантом.

«Порция куриной грудки без костей и кожи содержит менее 300 калорий, всего 6 граммов жира, без углеводов и 53 грамма белка, — говорит она. — Это отличный источник нежирного белка для похудения». Она подчеркивает важность выбора курицы без кожи, если вы хотите похудеть: «При покупке куриной грудки всегда выбирайте куриную грудку без кожи, так как именно в ней содержится большая часть жира».

2. Рыба

В дополнение к домашней птице, такой как индейка и курица, рыба является еще одним видом белка, который отлично подходит для похудения и здоровья сердца, не говоря уже о том, что она вкусная. Нанавати говорит, что рыба особенно «хороший выбор для тех, кто не ест мясо или птицу, так как в ней много омега-3 жирных кислот».

Рыба также, как правило, богата другими необходимыми питательными веществами, такими как витамин D и витамин B12, оба из которых могут способствовать здоровому снижению веса. Лосось, тунец и палтус являются одними из лучших (и самых вкусных) вариантов.

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