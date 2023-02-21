Врачи рассказали об опасности постоянного ношения обуви на высоком каблуке

Красота, возможно, спасет мир, но может привести к осложнениям вашего здоровья.

Ношение обуви на высоком подборе грозит болями в суставах и мышцах.

Об этом предупредили травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Армен Петросян и врач-ортопед, заведующий отделением травматологии Евгений Балесков, сообщает портал Medical Answers.

Специалисты рассказали, какие опасности для организма влечет постоянное ношение обуви на шпильке. Как отметил Петросян, при ношении такой обуви страдают стопы и позвоночник, поскольку центр тяжести смещается на переднюю часть стопы, а носок становится единственной точкой опоры.

Для того чтобы выровнять ось тела и компенсировать изменение нагрузки, все три отдела позвоночника сгибаются назад. При таком положении тела перенапрягаются также мышцы, в них и суставах возникают зажимы, напрягаются сухожилия и связки.

«Все это приводит к искривлениям позвоночника и, как следствие, остеохондрозам, артритам, образованию грыж и постоянным болям», — пояснил травматолог.

Также ношение каблуков провоцирует постоянные отеки, потому что крови труднее подниматься вверх по венам из-за давления напряженных мышц. Это приводит к развитию варикоза. Кроме того, на подушечках пальцев ног от постоянного давления могут появиться мозоли и натоптыши.

Балесков в свою очередь подчеркнул, что стопы в принципе не предназначены для обуви на высоком каблуке. Из-за ношения такой обуви стопа приобретает неправильную анатомическую форму, что может привести к развитию поперечно-продольного плоскостопия. Это в свою очередь может спровоцировать деформацию первого пальца стопы. В результате появятся постоянные боли, а на третьей-четвертой стадиях может потребоваться хирургическое вмешательство.

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